Phim Việt mất hút

TPO - Sau giai đoạn sôi động với hàng loạt tác phẩm trăm tỷ, điện ảnh Việt đang trải qua quãng lặng hiếm thấy. Phòng vé gần như nằm trong tay các bom tấn ngoại, trong khi những phim Việt ra mắt liên tiếp hụt hơi.

Phòng vé Việt những ngày đầu tháng 7 gần như thuộc về các tác phẩm ngoại. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, ngày 11/7, Quỷ bắt hồn - đại diện nội địa mới nhất - thu 4,8 tỷ đồng với hơn 56.000 vé bán ra trên 2.438 suất chiếu. Dù là thành tích khả quan với một phim mới ra rạp, con số này vẫn kém khá xa mức hơn 8 tỷ đồng của bộ phim dẫn đầu là Minions và Quái vật.

Sau ba ngày công chiếu, Quỷ bắt hồn đạt tổng doanh thu khoảng 13,4 tỷ đồng nhưng chưa đủ tạo cú hích để thay đổi cục diện phòng vé.

Một cảnh trong phim Quỷ bắt hồn.

Trong khi các phim Việt phát hành trước đó gần như đã bước vào giai đoạn cuối hành trình. Lầu chú Hỏa chỉ còn 121 suất chiếu, bán được 1.463 vé, thu khoảng 94 triệu đồng trong ngày 11/7. Mesdames Thanh Sắc khiêm tốn hơn với khoảng 32 triệu đồng từ 28 suất chiếu.

Sau bốn tuần phát hành, Lầu chú Hỏa đạt khoảng 77 tỷ đồng, trong khi Mesdames Thanh Sắc dừng ở mức 16,5 tỷ đồng, tương đương doanh thu của Ốc mượn hồn trước khi rời rạp.

Nếu nhìn vào những bộ phim thắng lớn, nửa đầu năm 2026 có thể xem là giai đoạn thành công của điện ảnh Việt. Chỉ trong sáu tháng đầu năm đã có 9 phim vượt mốc 100 tỷ đồng, gồm Thỏ ơi (gần 450 tỷ đồng), Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (200 tỷ đồng), Ma xó (145 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Heo 5 móng (124 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (110 tỷ đồng) và Báu vật trời cho (103 tỷ đồng).

Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng ấy là thực tế trái ngược. Trong 29 phim Việt phát hành từ đầu năm đến nay, có tới 16 tác phẩm thua lỗ, tức hơn một nửa số phim ra rạp không thể hòa vốn.

Nặng nề nhất là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, chỉ thu hơn 324 triệu đồng, gần như mất trắng khoản đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Bộ phim Huyền tình Dạ Trạch rời rạp với doanh thu khoảng 473 triệu đồng. Bố già trở lại đạt khoảng 1,8 tỷ đồng, trong khi Bus: Chuyến xe một chiều thu về khoảng 1,7 tỷ đồng và nhanh chóng rời rạp sau hơn hai tuần ra mắt. Trùm sò dừng ở 17,5 tỷ đồng, còn cách rất xa điểm hòa vốn khoảng 80 tỷ đồng như nhà sản xuất công bố. Doanh thu các phim như Bẫy tiền, Song hỷ lâm nguy, Một thời ta đã yêu, Thẩm mỹ viện âm phủ... cũng không đủ bù chi phí sản xuất và phát hành.



Trùm sò và nhiều phim Việt rơi vào cảnh thua lỗ.

Bức tranh phòng vé vì thế đang phân hóa mạnh. Chỉ một số ít tác phẩm tạo được hiện tượng doanh thu, trong khi phần lớn dự án phải chấp nhận thua lỗ hoặc chỉ thu hồi được một phần vốn.

Điều này càng rõ hơn trong giai đoạn hiện nay khi thị trường bước vào mùa phim hè. Ngoại trừ Ma xó - bộ phim đạt 145 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu - phòng vé Việt chưa xuất hiện thêm hiện tượng nội địa đủ sức dẫn dắt thị trường. Khi Ma xó bất ngờ dừng chiếu sau công văn của Cục Điện ảnh về việc hạn chế khai thác quá mức các yếu tố bạo lực, máu me, mê tín và giật gân, ngôi đầu phòng vé liên tục thuộc về các bom tấn ngoại.

Việc phim Việt hụt hơi không đồng nghĩa khán giả quay lưng với điện ảnh nội địa. Thực tế, nửa đầu năm cho thấy khi xuất hiện những tác phẩm đủ hấp dẫn như Thỏ ơi, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Ma xó, khán giả sẵn sàng tạo nên các kỷ lục doanh thu. Điều thị trường còn thiếu là những bộ phim đủ mới, đủ khác biệt và tạo được hiệu ứng truyền miệng mạnh.

Khoảng lặng của phòng vé hiện nay không chỉ phản ánh sự áp đảo của phim ngoại, còn cho thấy thành công của điện ảnh Việt vẫn mang tính cục bộ. Một vài bộ phim tạo nên hiện tượng chưa đủ để duy trì sức nóng cho cả thị trường. Bài toán về chất lượng, khả năng cạnh tranh và sức hút bền vững của phim Việt vẫn là thách thức lớn trong nửa cuối năm 2026.