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Pháp luật

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CSGT Bắc Ninh tiếp nhận, xử lý 788 tin phản ánh vi phạm giao thông

Nguyễn Thắng

TPO - Trong hơn nửa đầu năm 2026, từ 788 tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 246 trường hợp vi phạm, phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc, chỉ trong hơn nửa đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận 788 tin phản ánh vi phạm giao thông do người dân cung cấp thông qua các kênh tiếp nhận chính thức.

Từ những hình ảnh, video và thông tin được gửi đến, lực lượng chức năng đã xử lý 246 trường hợp, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 93 trường hợp.

Ngoài ra, 520 trường hợp đã được gửi thông báo đến chủ phương tiện, đăng tải cảnh báo để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Nhiều tin báo khác cũng đang được các đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ.

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Hình ảnh vi phạm giao thông do người dân gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, những kết quả trên không chỉ thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn cho thấy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng được nâng cao.

Thực tế, nhiều hành vi nguy hiểm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện gây mất an toàn đã được phát hiện và xử lý kịp thời nhờ hình ảnh, video do người dân ghi lại.

Mỗi tin báo chính xác không chỉ giúp cơ quan chức năng xử lý người vi phạm mà còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông và cộng đồng.

Nguyễn Thắng
#Xử lý vi phạm giao thông Bắc Ninh #Các hình thức xử phạt vi phạm giao thông #Tin báo của người dân #Cảnh sát giao thông Bắc Ninh

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