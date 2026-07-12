Cả nước Anh đang phát sốt sau trận thắng Na Uy

TPO - Chiến thắng kịch tính trước Na Uy đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 trở thành niềm vui chung của người dân Anh. Từ David Beckham, Thái tử William, Thủ tướng Keir Starmer đến thủ lĩnh Oasis Liam Gallagher, thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại Rolling Stone đồng loạt cổ vũ "Tam sư", tạo nên cơn sốt khắp nước Anh.

Chiến thắng 2-1 sau 120 phút trước Na Uy đưa tuyển Anh trở lại bán kết World Cup sau 8 năm. Làn sóng ăn mừng kéo dài khắp lãnh thổ Anh, thậm chí lan rộng đến hoàng gia, thủ tướng đến các ngôi sao âm nhạc.

Cựu danh thủ David Beckham không nằm ngoài niềm vui chung. Tất cả hướng về Tam sư, biến World Cup 2026 là từ khóa hot trend và trở thành sự kiện văn hóa lớn ở Anh sau gần 10 năm chờ đợi, theo AP.

Đội tuyển Anh trả ơn Beckham

Từ 15h ngày 11/7 (giờ Mỹ), khu vực VIP trên khán đài VIP sân Hard Rock (Miami, Mỹ) chật ních chỗ ngồi. Gia đình David Beckham tiếp tục là một trong những hình ảnh được truyền thông quốc tế chú ý nhất.

Cựu đội trưởng tuyển Anh xuất hiện cùng vợ Victoria Beckham và ba người con Romeo, Cruz, Harper để theo dõi trận tứ kết lịch sử, quyết định số phận vào bán kết mà tuyển Anh khao khát trở lại suốt 8 năm qua.

Với khán giả, ngoài việc chờ đợi một trong những trận tứ kết hấp dẫn nhất World Cup năm nay giữa Anh và Na Uy, đây là cơ hội xem tứ kết World Cup cùng Beckham gần như có một không hai trong lịch sử.

Suốt trận đấu, máy quay nhiều lần hướng về khu vực gia đình Beckham. Sau tiếng còi mãn cuộc, Beckham cùng các con Romeo, Cruz và hàng chục nghìn CĐV hòa giọng ca khúc Wonderwall của Oasis.

Video Beckham đăng cảnh khán đài ăn mừng với ca khúc Wonderwall được chia sẻ rầm rộ. Bài hát đang trở thành "quốc ca không chính thức ở World Cup" mới của người hâm mộ tuyển Anh tại cúp thế giới năm nay, theo The Sun.

Cả nhà Beckham từ căng thẳng...

Ngay sau chiến thắng, Beckham đăng bức ảnh Jude Bellingham kèm dòng chữ "Hey Jude", lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của The Beatles. Cựu đội trưởng tuyển Anh còn dành lời khen cho các cầu thủ Tam sư là The boys were brilliant (tạm dịch: Mấy đứa em thi đấu tuyệt vời quá), tự hào thế hệ trẻ đang đưa Tam sư đến gần cúp vàng.

Sau chiến thắng trước Panama ở vòng bảng, Beckham cũng đăng video hàng chục nghìn CĐV hát Wonderwall, gọi đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của World Cup, đồng thời gắn thẻ Noel Gallagher và Liam Gallagher.

Victoria Beckham cũng chia sẻ loạt hình ảnh gia đình trên khán đài, gọi đây là đêm đặc biệt khi được cùng chồng và các con chứng kiến tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup.

Trước trận tứ kết, cựu đội trưởng Tam sư trực tiếp đến trung tâm huấn luyện của Inter Miami để chào đón thầy trò HLV Thomas Tuchel mượn sân tập. Beckham lần lượt bắt tay, trò chuyện cùng Jude Bellingham, Bukayo Saka, Jordan Pickford, Declan Rice, Reece James, Kobbie Mainoo... trước khi theo dõi toàn đội tập luyện cùng hai con trai Romeo và Cruz.

đến vỡ òa trước chiến thắng của tuyển Anh.

Chia sẻ với Daily Mail, đội trưởng Harry Kane cho biết Beckham luôn dõi theo hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026. "Sau hầu hết trận đấu, anh ấy đều nhắn tin cho tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Anh ấy luôn ở đó để ủng hộ chúng tôi", Kane nói.

Tiền đạo tuyển Anh cũng bày tỏ sự biết ơn khi đội bóng được sử dụng cơ sở vật chất của Inter Miami để chuẩn bị cho vòng tứ kết: "Thật vui khi được gặp lại huyền thoại của tuyển Anh. Hy vọng chúng tôi có thể khiến anh ấy tự hào".

Hình ảnh Beckham ra sân tập cùng đội tuyển Anh trước tứ kết được bình luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ hài hước chia sẻ cựu đội trưởng tuyển Anh đang "hiến kế" cho HLV Thomas Tuchel trước màn đại chiến được dự báo đầy cam go với Na Uy.

Nhận định này không phải không có cơ sở, bởi đội bóng Bắc Âu bước vào tứ kết với phong độ ấn tượng, lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà và Brazil góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất. Trong đội hình Na Uy, Erling Haaland là cái tên được giới chuyên môn đánh giá "khó ăn" nhất, buộc hàng thủ tuyển Anh tập trung cao độ.

Sau 120 phút nghẹt thở trên sân Hard Rock, lời hứa của Harry Kane đã trở thành hiện thực. Tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, mang đến món quà ý nghĩa.

Cả nước Anh phát cuồng vì Tam sư

Không khí chiến thắng nhanh chóng lan khắp nước Anh, từ Hoàng gia, chính giới đến giới nghệ sĩ. Chỉ ít phút sau khi trận tứ kết Anh - Na Uy kết thúc, Thái tử William - Người bảo trợ của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh - là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng đội tuyển.

"Làm tốt lắm, tuyển Anh! Màn trình diễn tuyệt vời trong điều kiện khó khăn. Các bạn là tập thể đặc biệt. Tiến vào bán kết thôi. Cũng xin được dành sự tôn trọng đến đội tuyển Na Uy đầy kiêu hãnh", Thái tử William ăn mừng cùng tuyển Anh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer không nằm ngoài cuộc vui bằng màn ăn mừng cà khịa hài hước đến Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store: "Norway 1-2 Jude Bellingham. @JonasGahrStore, mấy đứa con của ông vừa trải qua một trận ra trò".

Theo The Sun, Thủ tướng Anh cố tình ghi tỷ số "Na Uy 1-2 Jude Bellingham" thay vì "Na Uy 1-2 Anh" để nhấn mạnh màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ trẻ. Ông cũng "phục thù" bằng cách lấy nguyên văn câu bình luận nổi tiếng của phát thanh viên Na Uy Bjorge Lillelien sau khi Na Uy thắng Anh năm 1981.

Giới giải trí Anh cũng đứng ngồi không yên suốt những trận thắng liên tiếp của tuyển Anh.

Ca sĩ Liam Gallagher gần như theo sát từng trận đấu của tuyển Anh, cập nhật không sót dữ liệu nào. Trước trận gặp Na Uy, thủ lĩnh ban nhạc Oasis liên tục kêu gọi người hâm mộ cổ vũ thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Cả nước Anh đang đặt niềm tin vào Tam sư sau trận thắng Na Uy ở bán kết.

Khi một CĐV đề nghị anh biểu diễn Wonderwall - ca khúc thuộc sở hữu ban nhạc rock trứ danh - nếu tuyển Anh vào chung kết, Liam đáp bằng chính câu hát nổi tiếng: "He said maybe", sau đó xác nhận sẵn sàng biểu diễn nếu Tam sư góp mặt ở trận tranh ngôi vương.

Mick Jagger - giọng ca chính ban nhạc huyền thoại Rolling Stone - cũng không nằm ngoài cuộc vui, đến Miami theo dõi trực tiếp trận đấu. Trước giờ bóng lăn, thủ lĩnh The Rolling Stones e dè Erling Haaland là cầu thủ khiến ông lo ngại nhất từ phía Na Uy, nhưng vẫn tin tưởng tuyển Anh đủ sức đi tiếp.

Điều đặc biệt của World Cup 2026 là sự trở lại mạnh mẽ của Wonderwall. Theo The Wall Street Journal, sau khi FIFA lựa chọn ca khúc của Oasis phát trên sân sau mỗi chiến thắng của tuyển Anh, ca khúc vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu.

Tờ báo nhận định ca khúc ra đời cách đây 31 năm đang trở thành "quốc ca không chính thức" của người hâm mộ tuyển Anh tại World Cup. Đây cũng là ca khúc vía được các tuyển thủ Anh nằm lòng, sau nhiều lần vang lên mỗi khi Tam sư thắng trận.