Jude Bellingham quá nổi bật

TPO - Sức hút hình mẫu "quý ông đương đại" của Jude Bellingham khiến ngôi sao tuyển Anh được các hãng thời trang xa xỉ để ý.
Tiền vệ Jude Bellingham gây chú ý với hình ảnh thanh lịch, cổ điển đặc trưng của người Anh. Tuy nhiên, nam cầu thủ không đóng khung trong một phong cách.
Jude Bellingham khỏe khoắn trong set đồ của Adidas.
Khoảnh khắc Jude Bellingham rời khỏi buổi chụp hình cho World Cup của Adidas. Anh diện áo khoác da kiểu racer của Y-3 NBHD, quần đen cùng màu và giày thể thao trắng.
Pharrell Williams - Giám đốc sáng tạo thời trang nam của Louis Vuitton - không giấu nổi sự hào hứng khi chào đón Bellingham gia nhập gia đình Louis Vuitton. Ông chia sẻ: "Tôi rất vui mừng chào đón Jude. Cá tính mạnh mẽ và những thành công mà anh ấy đạt được đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Sự góp mặt của Bellingham sẽ làm phong phú thêm cộng đồng những người yêu thích Louis Vuitton". Việc hợp tác với Bellingham không chỉ là sự kiện đáng chú ý trong làng thời trang mà còn là bước đi chiến lược của Louis Vuitton nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ tuổi, năng động.
Jude Bellingham sinh năm 2003. Từ cậu bé bắt đầu sự nghiệp tại Birmingham City, Jude Bellingham giờ đây đang đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới trong màu áo Real Madrid và đội tuyển quốc gia Anh. Tại kỳ World Cup lần thứ hai góp mặt, tiền vệ 23 tuổi khẳng định vị thế của một ngôi sao lớn khi đã ghi tới gần 10 bàn thắng.