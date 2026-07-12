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Giải trí

Jude Bellingham quá nổi bật

Ngọc Ánh

TPO - Sức hút hình mẫu "quý ông đương đại" của Jude Bellingham khiến ngôi sao tuyển Anh được các hãng thời trang xa xỉ để ý.

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Rạng sáng 12/7, tại tứ kết World Cup 2026, tiền vệ Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới tuyển Na Uy để giúp tuyển Anh ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ. Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Bellingham còn gây chú ý bởi ngoại hình sáng và gu ăn mặc thời thượng.
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Với vẻ ngoài như vừa bước ra từ sàn catwalk, không có gì ngạc nhiên khi Jude Bellingham được những thương hiệu xa xỉ hàng đầu chọn làm gương mặt đại diện độc quyền.
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Tiền vệ Jude Bellingham gây chú ý với hình ảnh thanh lịch, cổ điển đặc trưng của người Anh. Tuy nhiên, nam cầu thủ không đóng khung trong một phong cách.
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Jude Bellingham chuộng những bộ suit tối giản kết hợp quần ống rộng, điểm xuyết bằng các món trang sức tinh tế, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đậm chất thời trang. Sức hút của hình mẫu "quý ông đương đại" giúp Louis Vuitton chính thức bổ nhiệm nam cầu thủ làm Bạn thân thương hiệu (Friend of House) vào năm 2024. Kể từ đó, Jude Bellingham liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá và hình ảnh của nhà mốt xa xỉ này. Tham dự show diễn thời trang nam Xuân/Hè 2024 của Louis Vuitton, cầu thủ tuyển Anh diện blazer may đo kết hợp khăn quàng cổ, khéo léo khoe phần cơ bụng săn chắc. Điểm nhấn là cặp kính râm giúp tổng thể vừa mang nét lịch lãm kiểu Anh, vừa đậm tinh thần thời trang đường phố.
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Jude Bellingham khỏe khoắn trong set đồ của Adidas.
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Bức hình cho thấy Jude Bellingham ăn mặc rất có gu. Nam cầu thủ chọn trang phục đời thường của cầu thủ bóng đá với bộ đồ Dior in họa tiết monogram, phối màu xanh trắng và được làm từ chất liệu lụa cho những buổi dạo chơi cùng bạn bè. Bộ đồ có giá khoảng 2.300 USD.
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Jude Bellingham lịch lãm với áo polo dài tay, quần âu và chiếc thắt lưng hàng hiệu làm điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Nhiều tạp chí lớn về thời trang nhận định siêu sao tuyển Anh viết lại quy tắc của quý ông Louis Vuitton.
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Khoảnh khắc Jude Bellingham rời khỏi buổi chụp hình cho World Cup của Adidas. Anh diện áo khoác da kiểu racer của Y-3 NBHD, quần đen cùng màu và giày thể thao trắng.
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Pharrell Williams - Giám đốc sáng tạo thời trang nam của Louis Vuitton - không giấu nổi sự hào hứng khi chào đón Bellingham gia nhập gia đình Louis Vuitton. Ông chia sẻ: "Tôi rất vui mừng chào đón Jude. Cá tính mạnh mẽ và những thành công mà anh ấy đạt được đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Sự góp mặt của Bellingham sẽ làm phong phú thêm cộng đồng những người yêu thích Louis Vuitton". Việc hợp tác với Bellingham không chỉ là sự kiện đáng chú ý trong làng thời trang mà còn là bước đi chiến lược của Louis Vuitton nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ tuổi, năng động.
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Jude Bellingham trên thảm đỏ của Giải thưởng thể thao thế giới Laureus. Ngôi sao đang chơi cho Real Madrid xuất hiện với lễ phục black tie ấn tượng. GQ magazine gọi anh là "nam thần" trên mạng xã hội) và gương mặt nổi bật của giới thời trang.
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Jude Bellingham sinh năm 2003. Từ cậu bé bắt đầu sự nghiệp tại Birmingham City, Jude Bellingham giờ đây đang đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới trong màu áo Real Madrid và đội tuyển quốc gia Anh. Tại kỳ World Cup lần thứ hai góp mặt, tiền vệ 23 tuổi khẳng định vị thế của một ngôi sao lớn khi đã ghi tới gần 10 bàn thắng.
Ngọc Ánh
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