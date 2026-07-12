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Pháp luật

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Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp, giá đi ‘tour’ tới 150 triệu đồng

Hoài Nam

TPO - Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên Telegram, khởi tố 2 đối tượng cầm đầu. Đường dây quảng cáo khoảng 50 gái bán dâm, với giá mua dâm lên tới 150 triệu đồng/ chuyến đi 'tour'.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo (25 tuổi, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Môi giới mại dâm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm Telegram "Rachel Premium Edition" cùng một số nhóm kín khác có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố, chủ yếu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc, thanh toán bằng tiền điện tử USDT hoặc chuyển khoản ngân hàng. Do không có địa điểm hoạt động cố định nên việc theo dõi, thu thập tài liệu gặp nhiều khó khăn.

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Bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hai cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai việc mua bán dâm được thỏa thuận thông qua nhóm Telegram "Rachel Premium Edition", do một tài khoản sử dụng biệt danh "Rachel" điều hành. Giá mỗi chuyến "tour" từ Hà Nội đến các tỉnh phía Nam là 18 triệu đồng/ngày.

Cùng thời điểm, lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thảo là đối tượng cầm đầu đường dây, đồng thời quản trị nhiều nhóm Telegram chuyên môi giới mại dâm. Thảo đăng tải thông tin quảng cáo khoảng 50 gái bán dâm, trong đó giới thiệu nhiều người là "hoa hậu, á hậu, TikToker" nhằm thu hút khách.

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Nguyễn Thị Thảo (áo trắng) và Vi Thị Nụ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo cảnh sát, người muốn tham gia các nhóm Telegram này phải đóng phí thành viên từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để xem thông tin. Giá mua dâm dao động từ 5 triệu đồng/lượt đến 150 triệu đồng đối với các chuyến "tour" kéo dài từ 2-5 ngày.

Cơ quan điều tra cũng xác định Vi Thị Nụ là người tham gia môi giới tích cực trong đường dây.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam
#Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Telegram #giá đi khách tới 150 triệu đồng #Hà Tĩnh #mại dâm #Hành vi môi giới mại dâm

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