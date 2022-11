TPO - Công an tỉnh Khánh Hoà đã phát hiện 43 “dân chơi” dương tính với ma tuý trong quán karaoke Galaxy, ở thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

Ngày 2/11, Công an Khánh Hòa cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người bị phát hiện dương tính với ma túy tại quán Karaoke Galaxy, ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, khuya 30/10, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa cùng các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra quán karaoke Galaxy. Nhiều người đang nhảy múa theo tiếng nhạc trong 6 phòng hát quán karaoke này liền tháo chạy, nhưng bị lực lượng công an khống chế.

Qua kiểm tra, công an phát hiện các túi tinh thể trắng các loại, nghi ma túy cùng một số dụng dụng cụ sử dụng ma túy trong các phòng hát. Kiểm tra nhanh những người này, công an phát hiện 43 người dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.