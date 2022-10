Chủ trang trại kéo hội mang hung khí đánh trọng thương người dân trên núi Hòn Rồng

TPO - Công an TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà đã khởi tố chủ trang trại lấn chiếm đất, cùng đồng bọn đánh trọng thương người dân trên khu vực núi Hòn Rồng.

Chiều 26/10, Công an TP. Cam Ranh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Lê Tùng (SN 1980, trú tại phường Tân Lợi, TP.Cam Ranh) và đồng bọn về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/5, gia đình anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1977, ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) gồm 7 người đang phát dọn rẫy tại khu vực núi Hòn Rồng, thuộc phường Cam Lộc. Khu vực đất rẫy anh Thành giáp ranh với thửa đất của Lê Tùng. Đến trưa cùng ngày, khi nhóm người anh Thành đang nghỉ trưa thì nhóm của Lê Tùng với khoảng 10 người mang theo hung khí gồm rựa, dao mác qua nói chuyện. Lê Tùng nói rằng gia đình ông Thành đã có hành vi chặt phá 9 cây trụ hàng rào bằng bê tông trên đất đang tranh chấp.

Qua nói chuyện, hai bên có cãi nhau việc phá 9 trụ hàng rào và xảy ra xô xát. Sau đó, Lê Tùng và đồng bọn đã gây thương tích cho 5 người nhóm ông Thành.

Theo cơ quan công an, trong vụ án lần này nhóm đối tượng Lê Tùng có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm, ném đá vào nhóm người anh Thành nên có nhiều tình tiết tăng nặng.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Công an TP. Cam Ranh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Tùng cùng 3 đồng bọn về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác" tại khu vực núi Hòn Rồng. Tuy nhiên, Viện KSND TP. Cam Ranh không phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can này. Hiện Công an TP. Cam Ranh đã có văn bản xin ý kiến cơ quan cấp trên để cũng cố hồ sơ, xử lý vụ việc này.

Ông Lê Tùng đã từng bị Công an TP. Cam Ranh xử phạt hành chính về hành vi đánh, hăm dọa hai người dân địa phương do tranh chấp đất rẫy tại khu vực chân núi Hòn Rồng.

Ngoài ra, vào ngày 5/10/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt ông Lê Tùng số tiền 195 triệu đồng với nhiều hành vi như: Tổ chức thi công xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng; chuyển đất rừng là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; hủy hoại đất...

Quyết định nêu rõ ông Lê Tùng phải tự phá dỡ công trình vi phạm và khôi phục lại hiện trạng đất như ban đầu sau 10 ngày nhận được quyết định này. Tuy nhiên, hiện ông Lê Tùng vẫn chưa thực hiện yêu cầu khắc phục vi phạm theo quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa.