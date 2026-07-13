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Thế giới

Tổng thống Trump: Mỹ giáng đòn rất mạnh vào Iran trong đợt tấn công mới nhất

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tung đòn tấn công rất mạnh nhằm vào Iran sau vụ một tàu thương mại ở eo biển Hormuz bị máy bay không người lái tập kích, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải trọng yếu này vẫn tiếp tục mở cửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (12/7) tuyên bố Washington đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran trong đêm, đồng thời cáo buộc Tehran phá vỡ thỏa thuận chỉ vài giờ sau khi hai bên đạt được đồng thuận.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN, ông Trump cho biết: "Những người này, họ có vấn đề. Hôm qua chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với họ. Họ đồng ý giao nộp mọi thứ, nhưng chỉ hai giờ sau lại sử dụng máy bay không người lái tấn công một con tàu".

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo quân đội Mỹ, các cuộc không kích mới nhất đã nhắm vào 140 mục tiêu quân sự của Iran, nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện.

Đây là đợt không kích thứ ba của Mỹ chỉ trong vòng một tuần, diễn ra trong bối cảnh hai bên liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn và nguy cơ đối đầu quân sự ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục gây tranh cãi khi Mỹ và Iran đưa ra những thông điệp hoàn toàn trái ngược về khả năng lưu thông trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran tuyên bố các đơn xin cấp phép lưu thông sẽ chỉ được xem xét khi "tình hình ổn định trở lại", đồng thời khẳng định các giấy phép cần thiết sẽ được cấp theo quy trình thông thường sau đó.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố eo biển Hormuz "mở cửa cho tất cả các tàu thuyền", bất chấp việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đóng cửa tuyến đường thủy này .

"Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các tàu thuyền muốn đi qua tuyến đường thủy quốc tế một cách hợp pháp... Lực lượng Mỹ đã được bố trí và chuẩn bị để đảm bảo quyền tự do hàng hải vẫn được duy trì bất chấp sự gây hấn, quấy rối, đe dọa và tuyên bố vô căn cứ từ phía Iran. Iran không kiểm soát eo biển. Giao thông vẫn thông suốt", CENTCOM nhấn mạnh.

Quỳnh Như
CNN
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