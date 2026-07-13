Quen nhau qua mạng xã hội, hai thiếu niên 14 tuổi định chung sống như vợ chồng

TPO - Chỉ từ một mối quen biết qua mạng xã hội, hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang đã có ý định đưa nhau về nhà chung sống. Công an xã cùng các lực lượng địa phương đã kịp thời tuyên truyền, vận động, giúp các em trở lại gia đình, tiếp tục việc học tập.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Lũng Phìn vừa phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động một trường hợp có dấu hiệu tảo hôn trên địa bàn, giúp hai thiếu niên nhận thức rõ quy định pháp luật và tiếp tục việc học tập.

Cụ thể, hai cháu G.M.S và S.T.C (cùng sinh năm 2012, trú tại xã Lũng Phìn) quen biết nhau qua mạng xã hội. Do nhận thức pháp luật và tâm sinh lý ở lứa tuổi vị thành niên còn hạn chế, hai cháu đã có ý định đưa nhau về nhà để chung sống như vợ chồng.

Công an xã Lũng Phìn cùng phòng ban chuyên môn xã Lũng Phìn tuyên truyền vận động 2 gia đình cháu S và C.

Sau khi phát hiện sự việc, hai gia đình đã chủ động báo cáo, đề nghị chính quyền địa phương và Công an xã Lũng Phìn phối hợp tuyên truyền, giải thích, vận động. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lũng Phìn đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, cấp ủy, Ban Quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hành vi của các bên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trước nguy cơ phát sinh tình trạng tảo hôn, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời phân tích những ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập, tâm lý và tương lai của các cháu nếu kết hôn hoặc chung sống khi chưa đủ tuổi.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, hai cháu cùng gia đình đã nhận thức rõ vấn đề, thống nhất không để các cháu tiếp tục chung sống với nhau; đưa các cháu trở về gia đình để tiếp tục học tập, rèn luyện.

Hai gia đình cũng thống nhất, trong trường hợp sau này các cháu đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật và vẫn còn tình cảm, việc đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm và diễn biến tâm sinh lý của con em mình; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, định hướng thanh thiếu niên tập trung học tập, rèn luyện, tránh tình trạng yêu sớm, chung sống như vợ chồng khi chưa đủ tuổi.