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Người lính

Ukraine tập kích gần 30 tàu thuyền Nga, tuyên bố làm tê liệt eo biển Kerch

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết đã tiến hành chiến dịch tấn công trên biển bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột với Nga, nhắm tới 28 tàu thuyền của Nga trên Biển Azov, trong đó có nhiều tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối".

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine và Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) Robert Magyar Brovdi, các mục tiêu bị tấn công gồm 21 tàu chở dầu, 4 tàu kéo, 2 tàu chở hàng và 1 tàu nạo vét chuyên dụng.

Ukraine khẳng định các tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu thuộc mạng lưới vận tải né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với dầu mỏ Nga, thường được gọi là "hạm đội bóng tối". Trong khi đó, các tàu kéo, tàu chở hàng và tàu nạo vét được cho là phục vụ hoạt động hậu cần quân sự và duy trì hạ tầng cảng biển của Nga.

Ông Brovdi cho biết các đơn vị điều khiển UAV đã ghi nhận 73 đòn đánh trúng mục tiêu trong đêm 11/7. Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái, từ ngày 6 đến 11/7, lực lượng Ukraine đã tấn công tổng cộng 76 tàu thuyền Nga.

Cùng thời điểm, Ukraine cũng triển khai chiến dịch mang tên "Tắt nguồn Crimea", sử dụng UAV tấn công 53 mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea và các khu vực phía nam đang do Nga kiểm soát. Các mục tiêu được cho là bao gồm cơ sở hạ tầng hải quân, hệ thống năng lượng và nhiều tài sản quân sự khác của Nga.

Quan chức Ukraine tuyên bố giao thông đường thủy qua eo biển Kerch đã phải tạm dừng sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

Cũng trong ngày 11/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Nga tại vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Một trong những mục tiêu là trường huấn luyện quân sự Kalmiuske gần thành phố Dokuchaievsk thuộc vùng Donetsk. Theo Kiev, chiến dịch còn nhắm vào các cụm quân, sở chỉ huy UAV và nhiều cơ sở hạ tầng quân sự khác nhằm làm suy yếu năng lực tác chiến của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết kết quả và mức độ thiệt hại của các cuộc tấn công vẫn đang được tiếp tục đánh giá. Trong khi đó, phía Nga chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố của Ukraine.

Quỳnh Như
United24
#Ukraine #Nga #tàu chở dầu #máy bay không người lái #eo biển Kerch #UAV #Chiến dịch quân sự #Biển Azov

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