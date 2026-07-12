Giỗ trận Vị Xuyên - Khúc tri ân nơi biên cương

Ngày 12/7, tại Tuyên Quang, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Các cựu chiến binh trở lại Điểm cao 468, tự hào dưới lá cờ Tổ quốc trên chiến trường xưa. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Ngày 12/7, tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ cùng đông đảo nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giữa tiếng chuông ngân vang nơi miền biên cương, những người lính năm xưa lặng lẽ thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội. Sau hơn bốn thập kỷ, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong lòng những người trở về chiến trường xưa, nơi biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã gửi lại tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc.

Ngày 12/7/1984, chiến dịch MB-84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cựu chiến binh trở về chiến trường xưa, thắp nén hương tri ân đồng đội đã nằm lại nơi biên cương. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Trên các điểm cao 772, 685, 1509 và nhiều cao điểm khác thuộc xã Thanh Thủy, hàng vạn quả pháo đã dội xuống. Chỉ trong 24 giờ chiến đấu, gần 600 cán bộ, chiến sỹ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến nay vẫn còn nhiều liệt sỹ nằm lại giữa núi rừng biên cương, chưa thể trở về với gia đình.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Với nhiều cựu chiến binh, Lễ giỗ trận không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn là ngày đồng đội trở về gặp lại nhau trong ký ức, cùng ôn lại lời thề "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường nơi mặt trận Vị Xuyên.

Thành kính tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Điểm cao 468 trong ngày giỗ trận Vị Xuyên. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Những năm qua, Lễ giỗ trận Vị Xuyên được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc, thu hút hàng chục nghìn lượt cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân cả nước về dâng hương tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy cho biết, để Lễ giỗ trận diễn ra trang trọng, an toàn và chu đáo, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể tham gia phục vụ.

Các lực lượng được bố trí tại các điểm trọng yếu để hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời hỗ trợ các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động tri ân.

Thỉnh chuông tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trong lễ giỗ trận Vị Xuyên. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường và lực lượng tình nguyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Cùng với việc tổ chức lễ giỗ trận hằng năm, xã Thanh Thủy tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tôn tạo các công trình ghi công và gìn giữ những địa chỉ đỏ trên địa bàn.