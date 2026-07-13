Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa rất to

TPO - Chiều tối và đêm nay (13/7), Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 100mm. Miền Bắc hôm nay chuyển nắng, chiều tối có mưa rải rác. Miền Trung trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng Thanh Hoá – Huế chiều tối có mưa dông.

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Bắc Bộ sáng nay ít mưa, chiều đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối đến đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc nắng gián đoạn, chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa to trong chiều tối và tối nay (13/7).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo những ngày tới, miền Trung ít mưa, nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong chiều tối và tối các ngày 14-15/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại nơi trũng thấp.