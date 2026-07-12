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Thông tin mới về mưa lớn ở miền Bắc, miền Trung

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (12/7), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cường độ mưa giảm nhẹ so với hôm qua. Thanh Hoá đến Quảng Trị mưa gia tăng trong hôm nay. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối và đêm.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Bắc Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở miền Bắc từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 13-14/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm nay (12/7).

Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo trong hai ngày 13-14/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Huế đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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