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Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng tại Sơn La

Viết Hà

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 10/7 đến sáng 11/7 khiến nhiều địa phương của tỉnh Sơn La ngập úng, sạt lở đất và ách tắc giao thông. Tại xã Mường La, lượng mưa cao nhất ghi nhận lên tới 236mm, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

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Ngập lụt cục bộ ở xã Mường La.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trong đêm 10/7 và sáng 11/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến trên 200mm. Trong đó, xã Mường La ghi nhận lượng mưa cao nhất, lên tới 236mm. Một số khu vực khác cũng có lượng mưa lớn như Hua Trai, xã Chiềng Lao 187mm, Mường Bú 142mm và Chiềng Hoa 2 là 140mm.

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Người dân xã Mường La dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động giao thông. Tại xã Mường La, tuyến đường qua Tiểu khu 2 bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Cũng ở xã Mường La, một lượng lớn đất đá từ sườn đồi sạt xuống, phủ kín mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tại Tiểu khu 5 của xã này, nước lũ kéo theo bùn đất tràn về làm mặt đường ngập sâu khoảng một mét và tràn vào nhà cuốn đi một số tài sản của người dân.

Đáng chú ý, tại xã Mường Trai, lũ và sạt lở đất đã làm sập khu nhà bán trú của Trường Tiểu học và THCS Mường Trai.

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Khu nhà bán trú của trường học ở xã Mường Trai bị sập.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, dọn bùn đất, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vệ sinh nhà cửa và từng bước ổn định cuộc sống.

Trong đó, Công an tỉnh Sơn La huy động lực lượng, phương tiện đến các địa bàn bị ảnh hưởng để dọn bùn đất, di chuyển tài sản, đồng thời tổ chức cảnh báo các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Sơn La duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15mm đến 40mm, có nơi trên 100mm. Mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất, hạ tầng và an toàn giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu; xây dựng phương án sơ tán người dân, bố trí nơi tạm cư khi cần thiết và hoàn thành trước ngày 15/7.

Viết Hà
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