79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) Tuổi trẻ Quân đội lan tỏa ký ức lịch sử bằng những cách làm mới

TPO - Phục dựng ảnh liệt sĩ, sưu tầm 1.000 "Câu chuyện thời hoa lửa", kết nối các hoạt động tri ân với giáo dục truyền thống... là những cách làm mới trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay của tuổi trẻ Quân đội nhằm lưu giữ, lan tỏa ký ức lịch sử đến với thế hệ trẻ.

Để ký ức lịch sử tiếp tục sống cùng người trẻ

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, hiện cả nước có hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đồng thời còn trên 600 nghìn trường hợp thân nhân có nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Trong khi đó, nhiều nhân chứng lịch sử tuổi đã cao, việc ghi lại ký ức, câu chuyện của các thế hệ đi trước để lưu giữ và truyền lại cho thế hệ hôm nay đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Từ thực tế này, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp với Nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phục dựng 100 chân dung anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời phát động tuổi trẻ toàn quân sưu tầm, tuyên truyền 1.000 "Câu chuyện thời hoa lửa".

Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa và thực hiện vượt chỉ tiêu Đề án của Trung ương Đoàn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa". Tất cả tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn quân được hướng dẫn triển khai các nội dung này.

Hoạt động ý nghĩa này cũng là một nội dung quan trọng trong việc triển Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, về nội dung tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội của thế hệ trẻ.

“Việc lựa chọn phục dựng ảnh liệt sĩ và sưu tầm các câu chuyện lịch sử không chỉ nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống, từ đó có những hành động thiết thực, ý nghĩa đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, Đại tá Huy nhấn mạnh.

Những năm qua, tuổi trẻ Quân đội luôn tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tuyên truyền hiệu quả về lịch sử truyền thống dân tộc.

Đại tá Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng, trong bối cảnh các nền tảng số phát triển mạnh và cách tiếp cận thông tin của giới trẻ có nhiều thay đổi, công tác giáo dục truyền thống cũng cần được đổi mới. Điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng công nghệ gì, mà ở cách kể lịch sử bằng những câu chuyện chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.

Mỗi bức ảnh liệt sĩ được phục dựng, mỗi ký ức của nhân chứng được ghi lại hay mỗi câu chuyện “Câu chuyện thời hoa lửa” được sưu tầm đều là những tư liệu sống, giúp thế hệ trẻ cảm nhận lịch sử thông qua số phận con người, chứ không chỉ qua những con số hay sự kiện.

“Công nghệ, mạng xã hội hay các nền tảng số chỉ là phương tiện để lan tỏa những giá trị đó nhanh hơn, rộng hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là tính chân thực của tư liệu và những thông điệp nhân văn được truyền tải. Khi lịch sử được kể bằng những câu chuyện thật và những con người thật, lịch sử sẽ có sức sống lâu bền trong lòng thế hệ trẻ” - Đại tá Nguyễn Quang Huy

Những hoạt động thiết thực tiếp nối mạch nguồn tri ân

Trong dịp 27/7 năm nay, thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp khảo sát triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) của tuổi trẻ Quân đội tại tỉnh Tuyên Quang.

Các đơn vị trong toàn quân cũng đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đóng quân vào tối 26/7; tổ chức “Hành quân về nguồn”, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, hoạt động tri ân cấp toàn quân sẽ diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang do thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của hơn 1.100 đại biểu.

Điểm mới của chương trình là phát động 100% tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn quân quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội về giá trị nhân văn sâu sắc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; phối hợp thu thập, cung cấp thông tin phục vụ xác định danh tính các mộ liệt sĩ chưa xác định được người thân; phục dựng ảnh liệt sĩ, sưu tầm và tuyên truyền những “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - nơi diễn ra hoạt động tri ân cấp toàn quân năm nay của tuổi trẻ Quân đội. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tặng quà cho 179 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Vị Xuyên; trao tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng” và 2 “Nhà Đồng đội”. Tổng nguồn lực triển khai chương trình cấp toàn quân tại tỉnh Tuyên Quang là hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó riêng quà tặng các đối tượng chính sách có giá trị trên 1,2 tỷ đồng.