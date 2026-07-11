Huế rút ngắn thủ tục, hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng cho người mất

TPO - TP. Huế sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí dịch vụ hỏa táng cho các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 3 ngày làm việc theo nghị quyết mới vừa được HĐND thành phố thông qua.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn đến năm 2030.

Theo nghị quyết, người dân thuộc diện thụ hưởng sẽ được hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng theo mức giá dịch vụ do cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố cung cấp. Chính sách áp dụng đối với người chết có nơi thường trú tại TP. Huế; người chết trên địa bàn nhưng không xác định được nhân thân hoặc có nhân thân nhưng không có người thân lo hậu sự; trường hợp hỏa táng thi hài sang cát chưa tiêu (cải táng) đối với phần mộ chôn cất trên địa bàn thành phố mà thân nhân của người được hỏa táng có hộ khẩu thường trú tại TP. Huế.

TP. Huế thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng cho người mất đến 2030, thủ tục đơn giản hơn. Ảnh minh họa

Bên cạnh việc nâng mức hỗ trợ, nghị quyết mới cũng điều chỉnh thủ tục theo hướng thuận lợi hơn cho người dân sau khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị hỗ trợ không còn yêu cầu nộp bản sao giấy chứng tử, do dữ liệu được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại UBND cấp xã nơi người mất cư trú trước khi qua đời.

Thời gian giải quyết được rút xuống còn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm 2 ngày so với trước đây. Các biểu mẫu cũng không còn yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã do cơ quan này trực tiếp tiếp nhận, thẩm định và quyết định hỗ trợ.

Theo HĐND TP. Huế, việc ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hỏa táng đến năm 2030, đồng thời khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang.

Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến chi từ ngân sách thành phố, khoảng 2 - 4 tỷ đồng mỗi năm.