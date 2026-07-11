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Giới trẻ

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Đoàn viên, sinh viên Huế tình nguyện hè tại vùng biên, vùng khó khăn

Ngọc Văn

TPO - Hơn 1.200 đoàn viên, sinh viên và giảng viên trẻ Đại học Huế tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn của TP. Huế, tỉnh Quảng Trị trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Ngày 11/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học (ĐH) Huế và Hội Sinh viên ĐH Huế tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, kết hợp ra quân hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh khuôn viên Khu quy hoạch ĐH Huế (phường An Cựu, Huế).

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Đoàn viên, sinh viên ĐH Huế sẵn sàng tham gia công tác tình nguyện hè tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa và địa bàn khó khăn của TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

Năm nay, ĐH Huế thành lập 14 đội hình tình nguyện chuyên sâu với hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia. Các đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần cụ thể hóa Đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030.

Trong chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ thực hiện các công trình thanh niên, hỗ trợ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, tham gia hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ sinh kế cho người dân và xây dựng nông thôn mới.

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Đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên ĐH Huế chụp ảnh lưu niệm trước thời điểm xuất quân.

Chiến dịch năm nay huy động gần 1 tỉ đồng từ các nguồn xã hội hóa. Trong đó, Quỹ Vì tương lai xanh của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gần 600 triệu đồng để xây dựng các công trình thanh niên như hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê, đường cây thanh niên và nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình tình nguyện cao điểm của tuổi trẻ ĐH Huế hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ĐH Huế (1957-2027).

Ngọc Văn
#Đại học Huế #thanh niên tình nguyện hè #sinh viên tình nguyện #Ngày Chủ nhật xanh #vùng biên giới #công trình thanh niên #an sinh xã hội

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