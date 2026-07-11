Tuổi trẻ Sư phạm ra quân cao điểm Mùa hè số, Bình dân học vụ số

TPO - Trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm TPHCM đặt mục tiêu đưa tri thức số đến với khoảng 50.000 lượt người dân trên các địa bàn trong và ngoài nước.

Sáng 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, đồng thời phát động đợt hoạt động cao điểm đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Anh Nguyễn Phan Hoàng Anh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trường cho biết, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 của trường được triển khai trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Thành Đoàn, đồng thời bám sát định hướng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của sinh viên trong tham gia phục vụ cộng đồng, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục nhân văn.

Điểm mới nổi bật của chiến dịch năm nay là quy mô tổ chức được mở rộng hơn, cách thức triển khai linh hoạt hơn và nội dung tình nguyện gắn chặt hơn với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Chiến dịch năm nay đánh dấu cột mốc tiếp nối hành trình hơn ba thập kỷ của phong trào thanh niên tình nguyện gắn bó với cộng đồng, với tiền thân là Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè - khởi phát từ chính sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Tuổi trẻ HCMUE bước vào đợt hoạt động cao điểm Mùa hè số, Bình dân học vụ số.

﻿Ảnh: ĐVCC

Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh HCMUE - tiên phong chuyển đổi số, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, anh Hoàng Anh cho biết chiến dịch năm nay được triển khai với lực lượng 1.400 chiến sĩ. Ngoài đội hình chuyên tại 47 xã, phường, đặc khu của thành phố, sinh viên nhà trường còn đóng quân thường trực tại 5 mặt trận thường trực tại các tỉnh khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ và 1 đội hình tình nguyện tại nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

Theo anh Hoàng Anh, trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, hướng đến phát huy, lan toả tinh thần của phong trào “Bình dân học vụ số” và “Mùa hè số”, các chiến sĩ sẽ được trang bị thêm nhóm nội dung liên quan đến bộ tài liệu “Bình dân học vụ số”, từ đó mỗi bạn trẻ đều được chuẩn bị để trở thành một “hạt nhân” lan tỏa tri thức số trong cộng đồng.

Trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, tuổi trẻ nhà trường đặt mục tiêu đưa tri thức số đến với khoảng 50.000 lượt người dân trên các địa bàn trong và ngoài nước, thể hiện rõ nét vai trò phục vụ cộng đồng cả trong nước và vươn tầm quốc tế với tổng giá trị làm lợi toàn chiến dịch ước đạt gần 3,5 tỷ đồng bao gồm giá trị làm lợi từ các công trình, phần việc và sự đóng góp công sức, trí tuệ của các chiến sĩ áo xanh.

Các chiến sĩ áo xanh nhận quà lưu niệm tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhìn nhận mỗi hoạt động của tuổi trẻ nhà trường hôm nay đều mang ý nghĩa lớn hơn một chiến dịch tình nguyện. Đó là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên; là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội của một trường đại học sư phạm; đồng thời góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

“Nếu như trước đây, những chiến sĩ tình nguyện góp phần xóa mù chữ, phổ cập kiến thức văn hóa, hôm nay, một sứ mệnh mới được đặt ra: Thu hẹp khoảng cách số, phổ cập kỹ năng số và đồng hành cùng người dân tiếp cận, làm chủ công nghệ trong đời sống hằng ngày”, ông nói.

Sinh viên Sư phạm hỗ trợ các cô chú sử dụng app Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Ngô Tùng

Sáng cùng ngày (11/7), Ban Chỉ đạo hè, Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè phường Tân Hòa phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 14 - Phòng PC07, Công an TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng thực hành phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2026 với chủ đề “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy”.

Các chiến sĩ tập huấn bạn trẻ sử dụng phương tiện chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Các em học sinh học cách cứu nạn cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, các bạn đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi được tuyên truyền các kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; hướng dẫn kỹ năng cứu người, di chuyển người bị nạn đúng kỹ thuật; thực hành mặc trang phục chữa cháy, sử dụng bộ khí tài chữa cháy, mặt nạ phòng độc.

Bạn trẻ cũng trực tiếp trải nghiệm kỹ năng CNCH trên cao; nhận biết, phân biệt các loại bình chữa cháy xách tay và thực hành sử dụng bình chữa cháy; đồng thời trải nghiệm sử dụng lăng vòi chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dụng của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.