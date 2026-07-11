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Giới trẻ

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Rapper Pháo cùng tuổi trẻ TPHCM chung sức vì cộng đồng

Ngô Tùng

TPO - Góp mặt tại hoạt động trong vai trò đại sứ chiến dịch Mùa hè xanh của tuổi trẻ TPHCM, rapper Pháo cho biết cô hào hứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chiến dịch. “Tôi rất vui và tự hào khi được đồng hành với những bạn trẻ và các anh chị để tham gia những hoạt động ý nghĩa với cộng đồng như hôm nay”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Chiều 11/7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM phối hợp Hội Cựu du học sinh TPHCM và đội hình tình nguyện Du học sinh trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tổ chức buổi trao tặng quà và công trình an sinh xã hội tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, phường Gia Định, TPHCM.

Tại đây, Hội LHTN Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị đã trao tặng những phần quà thiết thực, sẻ chia với các em nhỏ và người yếu thế đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm.

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Các bạn du học sinh cùng đoàn viên thanh niên thành phố gửi tặng bạn nhỏ ở trung tâm những món quà ấm tình. Ảnh: Ngô Tùng

Góp mặt tại hoạt động trong vai trò đại sứ chiến dịch Mùa hè xanh của tuổi trẻ TPHCM, rapper Pháo cho biết cô hào hứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chiến dịch. “Qua những hoạt động của tổ chức Đoàn thành phố, tôi có cơ hội gặp mặt, chung sức với các bạn trẻ. Tôi rất vui và tự hào khi được đồng hành với những bạn trẻ và các anh chị để tham gia những hoạt động ý nghĩa với cộng đồng như hôm nay”, nữ nghệ sĩ chia sẻ với Tiền Phong.

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Rapper Pháo tặng quà các em nhỏ.
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Bạn trẻ mang đến sân chơi, khoảnh khắc ấm áp dành tặng các em nhỏ.
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Trong chuỗi hoạt động, các bạn du học sinh cùng tuổi trẻ thành phố chuẩn bị và gửi tặng các phần cơm đến các cô bác tại địa bàn dân cư.
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Rapper Pháo hào hứng tham gia hoạt động cộng đồng ý nghĩa ngày cuối tuần.
﻿Ảnh: Ngô Tùng

Trong khuôn khổ chương trình của đội hình tình nguyện du học sinh từ ngày 11-13/7, Hội LHTN thành phố cùng các bạn du học sinh còn tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã đảo Thạnh An, TPHCM. Chuỗi hoạt động quy tụ các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Singapore, Úc và Vương quốc Anh. Các bạn trẻ từ phương xa trở về có dịp cùng đoàn viên, thanh niên thành phố trực tiếp tham gia thực hiện nhiều công trình và phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Tại đây, đoàn sẽ khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” và “Thư viện xanh”, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè, nấu ăn cho thiếu nhi tại địa phương; triển khai chương trình chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng dành cho học sinh trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội LHTN Việt Nam TPHCM kỳ vọng tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn lực trí thức trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

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Nhiều nguồn lực ý nghĩa được các bạn du học sinh gửi tặng đến các địa phương, đơn vị trong chuỗi hoạt động ý nghĩa dịp này. Ảnh: Ngô Tùng

Song song với các hoạt động tình nguyện, chương trình còn tạo điều kiện để các đại biểu tìm hiểu thực tiễn phát triển của TPHCM thông qua chuyến tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng, tìm hiểu nghề làm muối truyền thống và tham quan Hải đội Biên phòng 1 để tìm hiểu công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngô Tùng
#du học sinh #đại biểu thanh niên #tuổi trẻ #trung tâm bảo trợ #Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM #công trình #an sinh xã hội #đội hình tình nguyện #Mùa hè xanh #tuổi trẻ TPHCM #rapper Pháo

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