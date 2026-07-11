Gần 900 thí sinh khu vực phía Nam thi Tin học trẻ toàn quốc

TPO - Ngày 11/7, Vòng khu vực miền Nam - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026 chính thức diễn ra tại Cần Thơ, với sự tham gia của gần 900 em.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức, giao cho Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ làm cơ quan thường trực. Vòng khu vực miền Nam được Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Đại học Cần Thơ và VNPT Cần Thơ tổ chức. Đây là một trong những sân chơi trí tuệ quy mô và uy tín nhất dành cho học sinh đam mê công nghệ thông tin trên cả nước.

Tại TP. Cần Thơ, gần 900 thí sinh tới từ 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, gồm: TPHCM, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, chia làm 9 bảng thi.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi.

Trải qua hơn 30 năm hành trình (từ năm 1995), Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ngày càng khẳng định vị thế là cái nôi lớn nhất ươm mầm cho những khát vọng công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam. Vòng khu vực năm 2026 có 2.973 thí sinh dự thi trên cả nước (tăng tới 30% so với năm 2025). Trong đó, có 1.222 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 tỉnh, thành đoàn và 1.751 thí sinh tranh tài theo diện tự do.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của cuộc thi năm nay là việc đưa Bảng Toán tư duy và Tư duy thuật toán dành cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở vào hệ thống bảng thi chính thức. Điều này giúp rèn luyện và đánh giá tư duy logic cốt lõi cho học sinh ngay từ sớm.

Bên cạnh đó, vòng loại quốc gia năm nay thu hút gần 4.000 thí sinh tự do đăng ký tham gia, tăng 70% so với năm 2024. Đặc biệt là sự lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở có tới 30/34 tỉnh, thành phố tổ chức thành công hội thi cấp tỉnh. Nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long... đã tổ chức sàng lọc từ cấp xã, phường.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ tặng hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, thành phố là trung tâm giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Cần Thơ luôn xác định chuyển đổi số là đột phá hàng đầu để phát triển. Hội thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là nơi để đoàn viên, thanh thiếu nhi khu vực phía Nam giao lưu, nuôi dưỡng đam mê, làm chủ công nghệ để trở thành những công dân số thực thụ.

Theo kế hoạch, những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua Vòng Khu vực sẽ chính thức giành tấm vé đại diện cho các tỉnh, thành phía nam tranh tài tại Vòng Chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 8/2026.

Các em thí sinh dự thi.

Hình ảnh các thí sinh dự thi.