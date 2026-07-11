Nữ thượng úy phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

TPO - Đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân tại dấu mốc 80 năm truyền thống, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên chia sẻ niềm tự hào, đồng thời khẳng định trách nhiệm của cán bộ trẻ trong việc giữ vững bản lĩnh, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ và góp sức bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ tư, Thượng uý Nguyễn Thị Lâm Viên - cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân bày tỏ niềm tự hào khi được sống lại những trang sử hào hùng của lực lượng An ninh trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

"Những giá trị vô giá đó đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang, trở thành ngọn lửa soi đường, “kim chỉ nam”, nguồn động lực, cổ vũ động viên hết sức to lớn để thế hệ trẻ an ninh hôm nay gìn giữ, tiếp bước và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân", Thượng úy Lâm Viên nói.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên từng là thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2023, 2025. Ảnh: Ban TNCA

Chia sẻ với Tiền Phong, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ của lực lượng An ninh nhân dân phát biểu tại dấu mốc đặc biệt này.

Với nữ thượng úy, niềm tự hào ấy càng trở nên ý nghĩa khi lễ kỷ niệm diễn ra trong thời điểm lực lượng An ninh nhân dân được trao tặng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp, chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên từng là thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2023, 2025. Tuy nhiên, với chị, những thành tích trong học tập và công tác không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân, mà còn đặt ra trách nhiệm phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Theo nữ thượng úy, phẩm chất trước hết và xuyên suốt của mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân là sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về bản lĩnh chính trị, mà còn phải được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, kỷ luật và ý thức sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, không gian mạng ngày càng trở thành một mặt trận đặc biệt, cán bộ làm công tác an ninh mạng phải thường xuyên cập nhật kiến thức, chủ động tìm tòi, nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ. Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên cho rằng, chuyển đổi số vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển, vừa đặt ra những thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, có tổ chức, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và tận dụng những thành tựu công nghệ mới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, cán bộ an ninh mạng không thể bằng lòng với những kiến thức đã có, mà phải liên tục học tập, dự báo nguy cơ, nhận diện sớm các phương thức phạm tội mới và chủ động xây dựng phương án xử lý.

“Chạy theo” tốc độ phát triển của công nghệ, theo nữ thượng úy, là một áp lực thường trực đối với những người làm việc trong lĩnh vực này. Khi một công nghệ mới xuất hiện, các đối tượng phạm tội cũng có thể nhanh chóng tìm cách lợi dụng, khai thác những lỗ hổng để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh, trật tự. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải luôn duy trì tinh thần cảnh giác, khả năng phân tích và trạng thái sẵn sàng trước mọi tình huống.

Đối với một cán bộ nữ công tác trong lĩnh vực an ninh mạng, những khó khăn, áp lực có phần đặc thù hơn. Bên cạnh yêu cầu cao về chuyên môn, nghiệp vụ, chị và các đồng đội còn phải thích ứng với cường độ công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất, thời gian xử lý gấp và tính chất công việc luôn đòi hỏi độ chính xác cao.

Tuy nhiên, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên cho rằng khó khăn cũng chính là động lực để mỗi cán bộ trẻ rèn luyện ý chí, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Trong một lĩnh vực không ngừng biến đổi, việc giữ được tinh thần cầu thị, sự bền bỉ và quyết tâm theo đuổi công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hình ảnh đời thường của nữ thượng úy. Ảnh: NVCC

Một trong những động lực lớn nhất giúp Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên gắn bó và nỗ lực trong công việc là nhận thức sâu sắc về ý nghĩa xã hội của nhiệm vụ mình đang thực hiện. Theo chị, mỗi vụ việc được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời không chỉ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn trực tiếp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và giữ gìn sự an toàn, lành mạnh trên không gian mạng.

"Chính từ ý thức rằng công việc của mình có ích cho xã hội, tôi luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng làm chủ công nghệ. Đó cũng là cách tôi thể hiện trách nhiệm của một cán bộ trẻ đối với truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân", nữ thượng úy nói.

Đối với chị, truyền thống 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay phải ý thức rõ trách nhiệm kế tục, gìn giữ và phát huy những giá trị được xây dựng bằng công sức, trí tuệ và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.