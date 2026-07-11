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Cứu sống 3 cha con du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Ba cha con du khách ở Hà Nội trong lúc tắm biển Mỹ Á (Quảng Ngãi) bị sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ, may mắn bám được phao cứu hộ và được ứng cứu kịp thời.

Ngày 11/7, ông Chung Quang Ngọc - Đội trưởng Đội cứu hộ Mỹ Á (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 cha con du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á.

Theo ông Ngọc, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện 3 người đang tắm biển bất ngờ bị dòng chảy xa bờ kết hợp sóng lớn cuốn ra khỏi khu vực an toàn. May mắn, các nạn nhân kịp bám vào phao cứu hộ nên cầm cự giữa biển và phát tín hiệu cầu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cứu hộ Mỹ Á nhanh chóng phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á cùng người dân triển khai phương án cứu nạn. Các lực lượng đã tiếp cận hiện trường và đưa cả 3 nạn nhân vào bờ an toàn.

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Người dân và lực lượng chức năng đưa nạn nhân đuối nước vào bờ an toàn.

Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân là 3 cha con du khách đến từ Hà Nội vào Quảng Ngãi du lịch dịp hè. Trong lúc tắm biển Mỹ Á, cả 3 không may gặp dòng chảy xa bờ và bị sóng lớn cuốn ra xa.

Trước đó, chiều 10/7, lực lượng cứu hộ tại bãi biển Mỹ Á cũng đã kịp thời phát hiện và cứu an toàn 4 người đi thả lưới bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không bơi ở khu vực có dòng chảy xa bờ hoặc khi biển động để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Cứu hộ và ứng cứu biển #An toàn tắm biển #Dòng chảy xa bờ #Phòng tránh tai nạn du lịch #Vai trò lực lượng cứu hộ #du khách #Quảng Ngãi #sóng lớn #cứu hộ #biển Mỹ Á #an toàn biển

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