Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

2 ô tô đâm nhau, phải cắt cánh xe đưa nạn nhân ra ngoài

Thanh Hiếu

TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng, trong đó 1 nạn nhân được xác định tử vong.

Clip: Lực lượng chức năng cắt cánh xe ô tô trong vụ tai nạn để đưa nạn nhân ra ngoài

Chiều 11/7, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Đức Xuân (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h tại đường Tây Minh Khai (phường Đức Xuân) đã xảy ra va chạm giữa 2 xe ô tô 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, trong đó 1 người bị nạn mắc kẹt trong xe.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cánh một xe ô tô để đưa nạn nhân ra ngoài.

1000057731.jpg
Lực lượng chức năng cắt cánh xe đưa nạn nhân vụ tai nạn ra ngoài (Ảnh cắt từ clip)

Sau vài phút, nạn nhân được đưa ra ngoài và đưa đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu.

Vị lãnh đạo UBND phường cũng cho biết, đến 17h, nạn nhân nói trên đã tử vong.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Tai nạn giao thông nghiêm trọng #Cắt xe #Nạn nhân vụ tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe