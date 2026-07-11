Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông nguy kịch do đuối nước khi tắm biển Vũng Tàu

Văn Quân

TPO - Ngày 11/7, đại diện phường Vũng Tàu xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một người đàn ông phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trong lúc tắm biển tại khu vực Bãi Sau (phường Tam Thắng, TP.HCM), người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi có dấu hiệu bị đuối nước.

1000017118.jpg
Người đàn ông chưa rõ danh tính được lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu. Hiện người đàn ông đang rơi vào nguy kịch.

Được biết, khi phát hiện, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Quân
#Đuối nước #Tắm biển #Say rượu #Vũng Tàu #quảng trường Tam Thắng #Du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe