Thái Nguyên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực trên địa bàn Thái Nguyên

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực trên địa bàn Thái Nguyên bị sạt lở, ảnh hưởng đến tài sản và hoạt động của nhân dân.

Tại phường Đức Xuân (tỉnh Thái Nguyên), tối ngày 9/7 đã xảy ra sạt lở taluy dương phía sau nhà chị Nguyễn Thị Hương Duyên (tổ 12). Khối lượng lớn đất, đá sạt xuống tràn vào khu vực nhà ở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Lực lượng chức năng phường Đức Xuân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại tổ 2, khu vực đường vào Khuổi Mật xảy ra sạt lở taluy, đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở việc đi lại.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động máy xúc khẩn trương nạo vét đất, dọn dẹp bùn đất tại các hộ gia đình, khơi thông dòng suối, bảo đảm dòng chảy.

Mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở tại nhiều khu vực khác trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên cho biết, do mưa lớn, một số khu vực trên các tuyến Quốc lộ 1B, Quốc lộ 37, ĐT 271... đã bị sạt lở, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Công ty đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành san gạt, dọn dẹp đất đá. Đến nay, hầu hết các điểm sạt lở đều đã được san gạt, giao thông thông suốt.

Xã Phú Đình là một trong những địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ. Sau khi nước rút, trạm y tế xã phối hợp tổ chức vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn; đồng thời, hướng dẫn người dân xử lý rác thải, phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tổ chức san gạt tại các điểm sạt lở

Một khu vực bị sạt lở

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, tính đến chiều 10/7, mưa lũ đã khiến 1 người tử vong do đuối nước. Bên cạnh đó, 26 ngôi nhà bị ảnh hưởng hoặc phải di dời khẩn cấp. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, hệ thống kênh mương hư hỏng, tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, trong 24h qua mực nước trên sông Cầu tại các trạm thủy văn Cầu Phà, Thác Giềng dao động nhỏ. Tại các trạm thủy văn Chợ Mới, Gia Bẩy và Chã xuất hiện lũ nhỏ dưới báo động 1, biên độ lũ lên dao động từ 2-4m.

Trong 24h tới, nước trên sông Cầu tại các trạm thủy văn dao động theo chiều hướng giảm. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không di chuyển qua các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết; hạn chế đến gần sông, suối và các điểm có nguy cơ sạt lở.