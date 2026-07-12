Áo xanh tình nguyện Mùa hè số - Bài 4: Hình thành cộng đồng công dân số

TPO - Bằng việc chung tay hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, các đội hình tình nguyện đang đưa chuyển đổi số đến từng khu dân cư, vùng sâu, hải đảo, góp phần xây dựng cộng đồng công dân số. Nhờ đó góp phần lan tỏa nhanh chóng, hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

Cầu nối số

Đội hình Mùa hè số xã Dầu Tiếng (TPHCM) gồm 50 thành viên. Đền nay đã tổ chức 30 đợt ra quân, thu hút khoảng 200 lượt đoàn viên tham gia. Không chỉ hỗ trợ tại các buổi sinh hoạt ấp hay sinh hoạt chi bộ, các tình nguyện viên còn đến tận nhà những đảng viên lớn tuổi, đảng viên được miễn sinh hoạt để hướng dẫn cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, chữ ký số và sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác Đảng.

Anh Nguyễn Hoàng Giang - Bí thư Đoàn xã Dầu Tiếng cho hay, đoàn xã phối hợp với Ban Xây dựng Đảng xã thường xuyên rà soát, hỗ trợ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, đưa tỷ lệ cài đặt lên trên 95%. Địa phương cũng tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng nền tảng số và ứng dụng AI.

Tình nguyện viên đi từng nhà hỗ trợ người dân xác thực định danh mức 2 và tuyên truyền về app kết nối giữa địa phương và TPHCM. Ảnh: Văn Quân - Huyền Trang

Cũng theo anh Giang, Đoàn xã còn tổ chức cho đoàn viên, đội viên trải nghiệm tuyến metro, thực hành thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé và phát động cuộc thi thiết kế poster “Sống xanh trên không gian mạng” bằng AI, thu hút khoảng 9.000 lượt tương tác.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm TPHCM đến nhà hỗ trợ người dân khai thác các tiện ích ứng dụng số. Ảnh: Ngô Tùng

Khi buổi sinh hoạt Chi bộ khu phố 11 (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) vừa kết thúc, Nguyễn Thị Phương Quyên (sinh viên ngành Chính trị học, Học viện Cán bộ TPHCM) liền tranh thủ hướng dẫn cô đảng viên chú cài đặt và thao tác trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Để các cô chú dễ dàng nắm bắt và thực hiện, Quyên cẩn thận hướng dẫn cụ thể từng bước và thao tác một. “Mình tin những việc làm nhỏ của đội sẽ góp phần tích cực cho công cuộc chuyển đổi số của thành phố, giúp các cô chú tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn”, Quyên chia sẻ.

Cũng như Quyên, bạn Nguyễn Thu Hiền - sinh viên Trường đại học Văn Lang luôn chủ động hướng dẫn, giải thích lại nhiều lần và hỗ trợ từng bước để các cô chú thao tác thành thạo trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Thu Hiền bày tỏ rất vui và tự hào vì đã giúp các cô chú tiếp cận gần hơn với công nghệ và các ứng dụng số. “Nhìn ánh mắt các cô chú hớn hở, tươi cười khi tải và dùng được ứng dụng, chúng tôi thấy hạnh phúc rồi”, Hiền nói.

Với Trương Ngọc Phương Nguyên - chiến sĩ đội hình Mùa hè số phường Xóm Chiếu, hướng dẫn bà con làm quen và sử dụng công nghệ, số hóa không chỉ góp sức cho cộng đồng mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống thực tế. “Do vậy tôi luôn cố gắng hỗ trợ cô chú có thể tiếp cận công nghệ, hiểu hơn về các tiện ích số phục vụ cuộc sống hằng ngày”, Nguyên bày tỏ.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Không còn bỡ ngỡ trước màn hình điện thoại thông minh, nhiều người cao tuổi ở TPHCM giờ đây đã có thể tự tra cứu thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, việc đưa công nghệ số đến với người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo và người cao tuổi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch tình nguyện hè năm nay. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng, mà còn góp phần hình thành đội ngũ công dân số, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã thành lập đội hình Mùa hè số tại 168/168 phường, xã và đặc khu, với 321 đội hình, quy tụ hơn 10.000 đoàn viên, sinh viên tình nguyện. Lực lượng này được bố trí tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, khu dân cư, chợ dân sinh và trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số TPHCM, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các tiện ích số trong đời sống.

“Với lợi thế am hiểu công nghệ, khả năng thích ứng nhanh cùng tinh thần xung kích, những chiến sĩ tình nguyện Mùa hè số đang trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân. Không ít cụ già lần đầu tiên biết cách quét mã QR, ký số hay nộp hồ sơ trực tuyến sau nhiều năm quen với giấy tờ truyền thống”, anh Khoa nói.

Tuổi trẻ TPHCM phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong dịp hè. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Khoa cho biết thêm, thay vì chờ người dân tìm đến, các đội hình thanh niên lựa chọn cách làm gần dân nhất, đó là đến tận nơi, hướng dẫn tận tay.

Chỉ trong thời gian từ ngày 31/5 đến 20/6, lực lượng tình nguyện đã tổ chức 76 buổi phổ cập kỹ năng số cho gần 7.500 người dân; 152 buổi hỗ trợ hơn 10.000 người thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 967 buổi hỗ trợ hơn 21.500 đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số; 74 buổi truyền thông về chuyển đổi số; 27 buổi hỗ trợ khoảng 1.000 hộ kinh doanh, tiểu thương ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh... Theo anh Khoa, những con số ấy phản ánh hiệu quả của cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số.

Mới đây, đến thăm đội hình Mùa hè số thực hiện nhiệm vụ tại phường Đức Nhuận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, hiện nay nhà nước đã triển khai dịch vụ công toàn trình, nhiều thủ tục có thể được thực hiện ngay tại nhà. Người dân không cần đến cơ quan công quyền cấp phường, xã, chỉ cần truy cập các website hoặc ứng dụng và làm theo hướng dẫn là có thể nhận kết quả trực tuyến.

Ông Lê Quốc Phong thăm hỏi, động viên các bạn chiến sĩ tình nguyện Mùa hè số.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Việc này cần sự cố gắng chung tay tuyên truyền, hỗ trợ của các chiến sĩ trong đội hình Mùa hè số. "Các bạn hãy thông tin cho cô chú biết những tiện ích đó và sử dụng nhiều lên. Bằng việc này, ít nhất chúng ta đã giúp cô chú đỡ tốn thời gian đi lại”, ông Phong nói.