Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Chủ tịch tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ

TPO - Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Ấn Độ để khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Ngày 12/7, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã gửi thư chia buồn tới Ngài Tshering Wangchuk Sherpa - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, sau vụ lật ca nô xảy ra tại vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc) khiến 15 công dân Ấn Độ tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ sự đau buồn trước vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, Nhân dân Ấn Độ và thân nhân các nạn nhân. Ông chia sẻ mất mát to lớn mà các gia đình phải gánh chịu, đồng thời khẳng định chính quyền và Nhân dân An Giang luôn đồng cảm với nỗi đau này.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (áo trắng) đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân lật ca nô đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Mừng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, y tế và chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

Cùng với đó, tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân; thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết các thủ tục liên quan đối với người tử vong theo hướng chu đáo, trang nghiêm; bảo đảm tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của Ấn Độ và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM cùng các cơ quan liên quan để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân và gia đình.