Hơn 99% cử tri Bắc Ninh đồng thuận xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Bắc Ninh mới tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, hơn 99% cử tri đại diện hộ gia đình đã đồng thuận với Đề án.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, ngày 11/7, toàn tỉnh có hơn 1 triệu cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó 47/99 xã, phường đạt 100% số hộ tham gia lấy ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy hơn 99% phiếu đồng ý với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là mức đồng thuận rất cao của người dân đối với chủ trương phát triển Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc lấy ý kiến được triển khai sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Người dân tỉnh Bắc Ninh bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Để bảo đảm tiến độ, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Tại nhiều khu vực đông dân cư, nơi có nhiều hộ kinh doanh hoặc đang triển khai giải phóng mặt bằng, tái định cư, lực lượng làm nhiệm vụ đã linh hoạt tổ chức các điểm lấy ý kiến, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình.

Không khí tại các điểm lấy ý kiến diễn ra dân chủ, công khai, trật tự. Người dân được hướng dẫn đầy đủ về quy trình bỏ phiếu, đồng thời được giải đáp các nội dung liên quan đến đề án, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Hơn 99% người dân Bắc Ninh đồng ý lên thành phố Trung ương.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, cho biết cùng với việc lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, 12 xã trong tỉnh cũng đồng thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập phường.

Theo ông Phương, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân, ngày 13/7, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh sẽ trình UBND tỉnh Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Tiếp đó, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.