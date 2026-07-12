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Xã hội

Hàng trăm người xuyên đêm tìm nạn nhân bị lũ cuốn ở Lai Châu

Thái Thịnh

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước qua đập tràn bản San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu dâng cao. Một nam thanh niên cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt qua đập trong đêm.

Cảnh lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị cuốn trôi tại qua đập tràn bản San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
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Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 12/7, anh Vàng A Lừ (SN 2007, trú bản Giang Ma Thèn Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) điều khiển xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 25A-AA 229.44, chở theo chị Vàng Thị Chang (SN 2011, trú bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ) lưu thông từ bản San Thàng về xã Sin Suối Hồ. Trong ảnh, lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.
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Khi đến khu vực đập tràn tại Km1+200, tỉnh lộ 130, thuộc bản San Thàng, phường Tân Phong, nước từ đầu nguồn đổ về mạnh, tràn qua mặt đập với lưu lượng lớn. Khi xe vừa đi gần hết đập thì bất ngờ bị dòng nước xiết làm đổ; cả hai người rơi xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Trong ảnh, nước chảy xiết, các lực chức năng phải men theo các vị trí hiểm trở để tìm kiếm nạn nhân.
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Theo lời kể của chị Vàng Thị Chang, sau khi rơi xuống nước, chị đã cố nắm áo anh Vàng A Lừ để kéo lại nhưng bất thành do dòng nước quá mạnh. Chỉ trong tích tắc, anh Lừ cùng xe máy bị cuốn trôi theo dòng suối về hướng xã Sin Suối Hồ. Bản thân chị Chang may mắn bám được vào bờ rồi chạy về bản Pho Xin Chải để cầu cứu người dân và chính quyền. Ngay khi tiếp nhận trình báo của người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Tân Phong đã huy động các lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với Công an xã Sin Suối Hồ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tìm kiếm dọc tuyến suối. Trong ảnh, các lực lượng chức năng lật đá, lái dòng nước suối để tìm kiếm nạn nhân.
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Ngay trong sáng 12/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được xe mô tô mắc dưới chân đập tràn. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn mất tích do dòng nước chảy xiết, địa hình nhiều ghềnh đá và lượng nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về. Hàng trăm người dân cùng máy xúc ngăn dòng, chỉnh dòng chảy của suối tìm kiếm nạn nhân. Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Dù thời tiết bất lợi, nước chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở nhưng chúng tôi quyết tâm nỗ lực cao nhất để sớm tìm thấy nạn nhân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ".
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Sau nhiều giờ huy động tổng lực, đến giữa buổi sáng ngày 12/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Vàng A Lừ cách vị trí gặp nạn một khoảng khá xa và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Ảnh: Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên tục xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, làm nhiều sông, suối dâng cao, nước chảy xiết qua các ngầm, đập tràn và tuyến đường vùng núi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua các khu vực ngập nước, đập tràn khi mưa lớn hoặc vào ban đêm; đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Thái Thịnh
#tìm kiếm nạn nhân

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