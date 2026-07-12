Hàng trăm người xuyên đêm tìm nạn nhân bị lũ cuốn ở Lai Châu

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên tục xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, làm nhiều sông, suối dâng cao, nước chảy xiết qua các ngầm, đập tràn và tuyến đường vùng núi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua các khu vực ngập nước, đập tràn khi mưa lớn hoặc vào ban đêm; đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.