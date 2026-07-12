Hỗ trợ cấp thị thực khẩn, đài thọ chi phí cho thân nhân 15 du khách Ấn Độ tử vong ở Phú Quốc

TPO - Đối với thân nhân sang Việt Nam nhận thi thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ cấp thị thực khẩn; phía Việt Nam cam kết đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian lưu trú.

Ngày 12/7, tại đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh An Giang cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức cuộc hội đàm khẩn nhằm phối hợp khắc phục hậu quả vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ xảy ra tại vùng biển An Thới.

Tham dự buổi làm việc, phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - Trần Minh Khoa, cùng lãnh đạo Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc dự buổi làm việc với cơ quan ngoại giao Ấn Độ tại Việt Nam.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Ấn Độ và thân nhân các nạn nhân. Ông cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, địa phương đã huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế để cứu chữa người bị nạn; đồng thời quyết định hỗ trợ 90 triệu đồng (tương đương khoảng 3.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau vụ việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã liên tục chỉ đạo sát sao công tác cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc y tế và phối hợp chặt chẽ với cơ quan ngoại giao Ấn Độ.

Đến nay, công tác bảo quản và vận chuyển thi hài các nạn nhân về TPHCM đã hoàn tất. Sở Ngoại vụ TPHCM bố trí cán bộ túc trực 24/7 để phối hợp thực hiện các thủ tục hậu sự, bảo đảm các nghi lễ tôn giáo theo nguyện vọng gia đình. Đối với thân nhân sang Việt Nam nhận thi thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ cấp thị thực khẩn; phía Việt Nam cam kết đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian lưu trú.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H. Dung.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, đồng thời sẽ thường xuyên cập nhật kết quả cho phía Ấn Độ. Tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình, tiêu chuẩn an toàn vận tải đường thủy nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Việt Nam, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự phối hợp nhanh chóng của các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác cứu hộ, điều trị, bảo hộ công dân và hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

Liên quan vụ tai nạn, UBND tỉnh An Giang cho biết, ca nô Ocean Pearl Island mang số hiệu AG-26751 bị lật vào khoảng 13 giờ ngày 11/7, khi đang chở đoàn khách từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới do gặp sóng to, gió lớn.

Ngay sau sự cố, các lực lượng đã triển khai phương châm "4 tại chỗ". Đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người trên ca nô được đưa vào bờ. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Hiện toàn bộ thi hài đã được vận chuyển về TPHCM để bàn giao cho thân nhân theo đề nghị của phía Ấn Độ.

Đội ngũ y, bác sĩ đã dốc toàn lực cấp cứu, điều trị các du khách vụ tai nạn.

Trong số 17 du khách sống sót, có 16 người đã xuất viện, một trường hợp mắc bệnh lý tim mạch tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và hiện sức khỏe đã ổn định.

Tỉnh An Giang hỗ trợ 90 triệu đồng/người cho các nạn nhân tử vong, hỗ trợ khoảng 13 triệu đồng/người cho các nạn nhân bị thương và sống sót.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có; đồng thời tổng kiểm tra toàn bộ hoạt động vận tải đường thủy. Kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh và các quy định về an toàn.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) - thuyền trưởng ca nô, để phục vụ điều tra.