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Đưa 70 du khách từ Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc an toàn

Nhật Huy

TPO - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã huy động tàu, xuồng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đồng thời phối hợp đưa 70 du khách nước ngoài trên đảo Hòn Mây Rút Ngoài về lại đảo Phú Quốc an toàn.

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Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đưa du khách nước ngoài bị kẹt trên Hòn Mây Rút Ngoài lên Tàu CSB 2002 về đảo Phú Quốc

Ngày 11/7, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ lật ca nô Ocean Pearl Island (biển kiểm soát AG-26751) trên vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo đó, đơn vị điều động tàu CSB 2002 đang làm nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và CSB 712, với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường. Phó Tư lệnh Pháp luật và Phó Tham mưu trưởng Tác chiến trực tiếp chỉ huy lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng thành lập Sở Chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 (An Thới), do Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, điều hành nhằm bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia cứu nạn. Đồng thời, Phó Chính ủy Vùng cùng tổ công tác và xe cứu thương được bố trí thường trực tại Cảng quốc tế An Thới để kịp thời tiếp nhận, đưa các nạn nhân đến các bệnh viện trên đảo Phú Quốc cấp cứu.

Cùng với công tác cứu nạn, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu, xuồng phối hợp với Bộ đội Biên phòng đưa 70 du khách nước ngoài còn mắc kẹt tại Hòn Mây Rút Ngoài trở về đảo Phú Quốc an toàn.

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Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nắm tình hình các du khách nước ngoài sau khi được đưa về đảo Phú Quốc an toàn.
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Các lực lượng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Ảnh: CSB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island chở 32 du khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ Hòn Mây Rút Ngoài trở về Phú Quốc. Khi vừa rời bến Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, ca nô bị giông lốc đánh lật.

Đến tối cùng ngày, 36 người trên ca nô gặp nạn đã được các lực lượng chức năng và người dân đưa vào bờ. Trong đó, 21 người được cứu sống, 15 người tử vong (gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ).

Nhật Huy
#lật ca nô Phú Quốc #cứu nạn #Cảnh sát biển #An Giang #du khách

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