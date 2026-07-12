Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đưa thi thể 15 nạn nhân về TPHCM, khẩn trương điều tra nguyên nhân

TPO - Sức khỏe các du khách bị thương trong vụ lật ca nô trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc) cơ bản đã ổn định. Sáng 12/7, chính quyền địa phương đã đưa thi thể 15 nạn nhân vào đất liền. Trong khi UBND tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sáng 12/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để rà soát công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô xảy ra trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc) trưa 11/7. Cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe các hành khách bị thương đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định. Trong sáng cùng ngày, địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể 15 nạn nhân vào đất liền. Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa về bảo quản tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để làm thủ tục đưa về nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp sáng nay tại đặc khu Phú Quốc.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới đã bị lật vì gặp sóng lớn và gió mạnh.



Lực lượng chức năng đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực tìm kiếm cứu nạn, đưa toàn bộ 36 người vào bờ. Vụ tai nạn khiến 15 du khách tử vong (gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ), 21 người được cứu sống.

Song song với công tác khắc phục hậu quả, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, bảo đảm khách quan, chính xác, sớm có kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thông tin vụ việc.

Do vụ việc liên quan đến công dân nước ngoài, các đơn vị được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao triển khai công tác đối ngoại, tổ chức đón tiếp thân nhân các nạn nhân, bố trí phiên dịch, nơi lưu trú, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết trong thời gian ở Việt Nam.

Đối với các nạn nhân tử vong, thi thể đã được đưa về TPHCM để tiếp nhận thân nhân và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Sở Du lịch được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình các nạn nhân.

Về kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Du lịch tham mưu các nguồn chi phù hợp nhằm bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân và thân nhân. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc xử lý vụ việc phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn, đồng thời góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và uy tín đối ngoại của địa phương.