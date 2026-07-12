Kịp thời lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 9 ngư dân vào nơi an toàn ở Trường Sa

TPO - Trong lúc khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa, tàu cá BĐ-98387-TS bất ngờ bị hỏng máy chính, trôi dạt trên biển. Nhận được thông tin, tàu KN 462 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ và lai dắt tàu cùng 9 ngư dân về âu tàu đảo Đá Tây để sửa chữa, bảo đảm an toàn.

Video tàu KN 462 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kịp thời lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 9 ngư dân vào nơi an toàn. Nguồn: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Sáng 12/7, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết tàu KN 462 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa kịp thời hỗ trợ tàu cá BĐ-98387-TS gặp sự cố hỏng máy chính khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo An Bang (Đặc khu Trường Sa) khoảng 33 hải lý.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 11/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu KN 462 phát hiện và tiếp cận tàu cá gặp nạn. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên. Kết quả cho thấy cả 9 ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, an toàn.

Tàu KN 462 tổ chức lai kéo tàu bị về đảo Đá Tây, Đặc khu Trường Sa để khắc phục sửa chữa. Nguồn: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ngay sau đó, lực lượng kỹ thuật của tàu KN 462 được cử sang kiểm tra, hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy chính. Tuy nhiên, do động cơ bị hư hỏng nặng nên việc sửa chữa tại chỗ không thể thực hiện.

Đến 17 giờ 25 phút ngày 11/7, tàu KN 462 đã tổ chức lai dắt tàu cá BĐ-98387-TS về âu tàu đảo Đá Tây (Đặc khu Trường Sa) để sửa chữa.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay ngày 12/7, tàu cá bị nạn đã được đưa về đến âu tàu đảo Đá Tây để khắc phục sửa chữa.

Tàu cá BĐ-98387-TS do ông Mai Xuân Tiến (SN 1980, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên. Tàu xuất bến ngày 1/7 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quy Nhơn) để khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Tàu KN 462 tổ chức lai kéo tàu bị về đảo Đá Tây, Đặc khu Trường Sa để khắc phục sửa chữa. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, việc kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hoạt động này góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, tạo điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.