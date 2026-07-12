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Xã hội

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Thanh Hóa xây 26 cầu dân sinh, giảm nỗi lo chia cắt mùa mưa lũ

Phạm Trường

TPO - Những cây cầu xuống cấp, hư hỏng là "điểm nghẽn" giao thông miền núi Thanh Hóa sẽ được thay thế bằng 26 cầu dân sinh mới. Đây là bước đầu tư nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa lũ và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Suối Ón từ lâu là nỗi ám ảnh của người dân ở xã Tam Chung (Thanh Hóa) mỗi khi mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, biến con suối thành dòng nước dữ, chia cắt đường đến trường, lên nương và ra trung tâm xã của người dân.

“Địa phương từng được đầu tư một cầu tràn phục vụ đi lại. Tuy nhiên, khi nước lũ dâng cao, toàn bộ mặt cầu bị ngập, người dân buộc phải đánh cược sự an toàn để mưu sinh. Vì vậy, thông tin tỉnh đầu tư xây dựng cầu dân sinh kiên cố bắc qua suối Ón khiến bà con rất phấn khởi”, ông Giàng A Chống - Trưởng bản Cân Tân Hương (xã Tam Chung) chia sẻ.

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Mùa mưa lũ, nước suối dâng, chia cắt việc đi lại của người dân.

Ông Đỗ Viết Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho biết, trước yêu cầu cấp thiết, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư cầu suối Ón với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng. Công trình sau khi hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại an toàn quanh năm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Không chỉ Tam Chung, tại xã Thành Vinh, cầu Nghẹn cũng đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác. Lan can hư hỏng, mặt cầu chật hẹp, nhiều vị trí bong tróc khiến việc đi lại tiềm ẩn rủi ro, nhất là vào mùa mưa lũ.

“Cầu là lối đi chính của bà con ở đây. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người, trong đó có nhiều học sinh, lưu thông qua đây. Cây cầu cũ đã hư hỏng, xuống cấp, việc có cầu mới sẽ giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi qua cầu”, bà Nhân (58 tuổi) cho hay.

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Những cầu dân sinh xuống cấp ở vùng núi Thanh Hóa sẽ được đầu tư, thay thế.

Theo lãnh đạo UBND xã Thành Vinh, xã từng kiến nghị cấp trên đầu tư xây dựng cầu mới nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Sau khi rà soát, mới đây tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng cầu Nghẹn với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng.

Tại xã Cẩm Vân, cầu dân sinh Cây Si bắc qua suối Dung cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Công trình đã nhiều năm sử dụng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ nên nhiều hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mùa mưa năm 2025, cây cầu nhiều lần bị nước ngập, nguy cơ hư hỏng hoàn toàn rất lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là tuyến giao thông duy nhất phục vụ việc đi lại của 16 hộ dân với 63 nhân khẩu trong khu vực.

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Cầu Cây Si (xã Cẩm Vân) xuống cấp sau đợt mưa lũ 2025.

Ông Phạm Quang Thắng - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Vân cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cầu Cây Si với tổng mức đầu tư không quá 9,3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định đầu tư 26 cầu dân sinh tại nhiều xã miền núi. Tổng mức đầu tư của từng dự án dao động từ khoảng 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng. Các công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Việc đầu tư đồng loạt các cầu dân sinh nhằm xóa bỏ các điểm ngập, giảm tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Khi hệ thống cầu được kết nối đồng bộ, năng lực vận tải sẽ được nâng lên, việc lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân vùng cao.

Phạm Trường
#cầu dân sinh #Thanh Hóa #mùa mưa lũ #giao thông #phát triển kinh tế #đầu tư #xây dựng

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