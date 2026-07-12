Mùa hè số của tuổi trẻ Hà Tĩnh

TPO - Mùa hè tình nguyện năm nay ở Hà Tĩnh mang một dấu ấn mới khi hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trở thành những hướng dẫn viên số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.

Những "hướng dẫn viên số"

Những ngày đầu tháng 7, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hình ảnh đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng công an và tổ công nghệ số cộng đồng có mặt tại nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã hay đến tận từng hộ gia đình đã trở nên quen thuộc. Từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí cả buổi tối, các đội hình tình nguyện kiên trì hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ và sử dụng các tiện ích số.

Thanh niên Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Chiến dịch "Mùa hè số" năm 2026, các đội tình nguyện tập trung hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, iHaTinh, tích hợp giấy tờ điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khỏe điện tử; đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Ở nhiều vùng nông thôn, người cao tuổi vẫn còn gặp không ít khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh. Vì vậy, các đoàn viên kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, từ đăng nhập tài khoản, quét mã QR, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe đến tra cứu thông tin cá nhân trên ứng dụng. Với những người già yếu, neo đơn hoặc đi lại khó khăn, các đội hình tình nguyện chủ động đến tận nhà để hỗ trợ.

Tại xã Kim Hoa, Sơn Tây, Mai Phụ... nơi phần lớn người dân làm nông nghiệp, thời gian hỗ trợ được bố trí linh hoạt theo nhịp sinh hoạt của bà con. Ngoài việc đến từng hộ gia đình, các đoàn viên còn duy trì các điểm hỗ trợ vào buổi tối tại nhà văn hóa thôn để người dân thuận tiện đến cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ và thực hành sử dụng các tiện ích số.

Đoàn thanh niên xã Kim Hoa có mặt tại các nhà văn hóa thôn hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, iHaTinh.

Sự tận tình của các đoàn viên đã giúp nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, từng bước làm quen với công nghệ. Sau khi được hướng dẫn, nhiều người có thể tự tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

"Nhiều bác có điện thoại thông minh nhưng trước đây chỉ dùng để nghe, gọi. Có người mất gần một giờ mới nhớ được cách mở ứng dụng VNeID. Chúng em không chỉ cài đặt mà còn hướng dẫn đi hướng dẫn lại nhiều lần để các bác có thể tự sử dụng sau này. Thấy người dân tự tra cứu được thông tin của mình, chúng em cũng rất vui", một đoàn viên xã Kim Hoa chia sẻ.

Đưa chuyển đổi số đến từng người dân

Không chỉ hỗ trợ cài đặt ứng dụng, mỗi đoàn viên còn là một "tuyên truyền viên số", hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội; khuyến cáo không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng cho người lạ, góp phần nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Theo kế hoạch, Chiến dịch "Mùa hè số" năm 2026 được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8, gắn với việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tại nhiều địa phương, tổ chức Đoàn phối hợp với lực lượng công an thành lập các đội hình tình nguyện bám sát từng khu dân cư với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Anh Hồ Huy Hùng - Bí thư Đoàn xã Kim Hoa cho biết, địa phương được giao chỉ tiêu hỗ trợ hơn 4.000 công dân từ 18 tuổi trở lên cài đặt và sử dụng các nền tảng số. Sau hơn một tuần triển khai, các lực lượng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, hiện chỉ còn khoảng 500 trường hợp chưa được hỗ trợ do đi làm ăn xa hoặc chưa sắp xếp được thời gian.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số vào buổi tối.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đoàn xã đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện từ 15-20 đoàn viên, phối hợp với lực lượng công an và tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến từng thôn, xóm hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Theo anh Hồ Huy Hùng, thành công của Chiến dịch "Mùa hè số" không chỉ được đo bằng số lượng ứng dụng được cài đặt hay tài khoản được kích hoạt, mà quan trọng hơn là giúp người dân có thể tự sử dụng thành thạo các nền tảng số sau khi lực lượng tình nguyện rời đi.

"Hiệu quả của 'Mùa hè số' không nằm ở việc cài đặt được bao nhiêu ứng dụng, mà ở chỗ sau khi đoàn viên rời đi, người dân vẫn có thể tự sử dụng các tiện ích số. Đó mới là hiệu quả bền vững của chiến dịch", anh Hùng chia sẻ.

Buổi tối, đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng công an tăng cường hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích số.

Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như mở ứng dụng, quét mã QR hay nộp hồ sơ trực tuyến, các đoàn viên thanh niên đang góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư. Hình ảnh màu áo xanh miệt mài "đi từng ngõ, gõ từng nhà" không chỉ lan tỏa tinh thần tình nguyện mà còn trở thành cầu nối đưa chuyển đổi số đi vào đời sống, để công nghệ thực sự phục vụ người dân một cách thiết thực và hiệu quả.