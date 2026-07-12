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Giới trẻ

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Chiếu trúc biên cương gửi yêu thương tới hải đảo

Nguyễn Minh

TPO - Hơn 2.425 tấm chiếu trúc, cùng gần 830 lá thư đã được tuổi trẻ Cao Bằng gửi tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Mỗi lá thư, mỗi món quà là lời nhắn gửi yêu thương, tiếp thêm động lực để những người lính kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 3 Hải quân vừa phối hợp với Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình tặng “Chiếu trúc biên cương - Gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026 tới cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

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Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao bức tranh lưu niệm tặng Vùng 3 Hải quân.
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Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Cao Bằng trao tặng biển tượng trưng chiếu trúc của đoàn viên, thanh thiếu nhi Cao Bằng gửi tới cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Vũ Khắc Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc cùng 828 lá thư, những lời chúc, động viên, nhắn gửi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và thiếu nhi của tỉnh gửi tới cán bộ, chiến sĩ động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung nhấn mạnh, với tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ nơi địa đầu Tổ quốc, chương trình “Chiếu trúc biên cương - Gửi yêu thương tới hải đảo” được triển khai nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đón nhận những lá thư từ hậu phương thân yêu.

Chương trình cũng nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, giữa biên giới đất liền với biển, đảo; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời sẻ chia những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Cao Bằng đối với lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển, đảo.

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Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng tới thăm cán bộ, chiến sĩ và tham quan các tàu của Vùng 3 Hải quân.

Tại chương trình cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân, khẳng định chương trình là sự nối tiếp truyền thống đoàn kết hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

“Những tấm chiếu trúc cùng những lá thư chứa đựng tình cảm chân thành của đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi tỉnh Cao Bằng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tiếp thêm niềm tin, ý chí và nghị lực để cán bộ, chiến sĩ Hải quân yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến chia sẻ.

Nguyễn Minh
#Chiếu trúc biên cương #gửi yêu thương tới hải đảo #Vùng 3 Hải quân #tuổi trẻ Cao Bằng #Hải quân Việt Nam #chủ quyền biển đảo

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