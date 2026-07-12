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Xe tải mắc kẹt dưới thanh giới hạn của hầm chui trăm tỷ ở TPHCM

Hữu Huy

TPO - Dù thùng xe vượt quá chiều cao cho phép, tài xế vẫn điều khiển xe tải vào hầm chui cầu Phạm Văn Chí (TPHCM), khiến phương tiện mắc kẹt dưới thanh giới hạn chiều cao. Vụ việc không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Trưa 12/7, lực lượng chức năng TPHCM đang xử lý hiện trường vụ xe tải tông thanh giới hạn chiều cao trước hầm chui cầu Phạm Văn Chí, phường Bình Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11h cùng ngày, xe tải chở hàng (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Luông theo hướng từ vòng xoay Phú Lâm về đại lộ Võ Văn Kiệt.

Khi đến trước chui cầu Phạm Văn Chí, dù chiều cao thùng xe vượt mức cho phép, tài xế vẫn điều khiển phương tiện vào hầm. Hậu quả phần thùng xe va chạm mạnh với thanh giới hạn chiều cao, khiến kết cấu này bị đổ nghiêng.

Cú va chạm khiến xe tải mắc kẹt ngay dưới thanh giới hạn chiều cao. Vụ việc không gây thương vong về người, song giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

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Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hầm chui cầu Phạm Văn Chí được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 1/2019 sau khoảng một năm thi công, với tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng.

Công trình dài khoảng 150 m, rộng 8 m, có hai làn xe theo hai hướng từ đường Nguyễn Văn Luông ra cầu Lò Gốm - đường Võ Văn Kiệt và ngược lại. Hầm chỉ cho phép ô tô con và xe máy lưu thông, cấm người đi bộ; chiều cao phương tiện tối đa được phép đi qua là 2 m.

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Lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông và xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Người dân sống gần khu vực cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng xe tải có chiều cao vượt quy định va chạm với thanh giới hạn trước cửa hầm. Theo họ, nguyên nhân chủ yếu là một số tài xế chủ quan, không chú ý quan sát biển báo và cảnh báo giới hạn chiều cao trước khi điều khiển phương tiện vào hầm.

Hữu Huy
#xe tải #hầm chui #TPHCM #giới hạn chiều cao #giao thông #tai nạn #cầu Phạm Văn Chí

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