Con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu mong mỏi tìm được hài cốt cha, đau đáu ký ức tuổi thơ

TPO - Bà Trần Thị Lệ Thu cho biết ký ức về cha rất ít do ông hoạt động bí mật trong nội thành. “Mẹ lại không dám nói đầy đủ về ba cho tôi nghe vì sợ tôi còn nhỏ, đi nói lung tung”, bà Thu kể.

Hòa trong dòng người lặng lẽ đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) thắp hương tưởng niệm, tri ân những người anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bà Trần Thị Lệ Thu (67 tuổi) dâng tràn niềm khắc khoải, mong tìm được hài cốt của cha mình là liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Bà Thu cho biết, trước đây chính quyền có thông báo cha của bà và liệt sĩ Lê Thị Riêng được chôn trong Nghĩa địa Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng) cùng những người đã hy sinh. Danh sách những người được chôn cất dường như do một người tên Từ cất giữ và thông tin cho cơ quan chức năng cũng như gia đình biết. Thành ủy TPHCM đã liên hệ với gia đình, xây bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Bà Trần Thị Lệ Thu kể về người cha của mình - liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Ảnh: Ngô Tùng

Liệt sĩ Trần Văn Kiểu (sinh khoảng năm 1917 hoặc 1918) từng là Khu ủy viên, Phó trưởng Ban Công vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định. Ông hy sinh vào rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968.

Thời điểm đó, địch chở ông cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và bà Phùng Ngọc Anh trên chiếc xe bít bùng để đưa đi thủ tiêu. Bà Ngọc Anh may mắn thoát chết nhờ được hai đồng đội che chắn song chịu nhiều di chứng về sức khỏe sau khi dính loạt đạn hạ sát của địch.

Trong dòng hồi tưởng, bà Thu cho biết ký ức của bà về cha rất ít. Ngày trước, cha bà hoạt động bí mật trong nội thành Sài Gòn. Ngày ông hy sinh, bà chỉ mới 9 tuổi. Thỉnh thoảng, mẹ (bà Hà Thị Châu, đã mất năm 2017) đưa bà vào chiến khu gặp cha. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hầm địa đạo với chút ánh sáng leo lét nên bà chẳng thể thấy rõ mặt cha mình.

“Ngày đó, tôi lạ lẫm mọi thứ với ba. Mẹ không dám nói đầy đủ về ba cho tôi nghe vì sợ tôi còn nhỏ, đi nói lung tung”, bà Thu kể.

Mỗi lần vào chiến khu, cô bé Thu chỉ được giới thiệu và gọi cha mình là “bác Hai” chứ không được gọi là ba. Thi thoảng, ông ghé về thăm nhà vào buổi tối cũng trên danh nghĩa là “bác Hai” tới thăm.

Bà Thu xúc động khi nhớ về những lần hiếm hoi gặp cha nhưng không biết đó chính là người đã sinh ra mình.

“Lâu lâu ba tôi về thăm nhà. Mẹ và ba nói chuyện với nhau. Tôi không biết nên khó chịu với ba vì tự dưng lại có một người đàn ông đến nhà nói chuyện này chuyện kia với mẹ. Sau này lớn khôn, mỗi khi nhớ lại tôi rất thương ông vì ba nhớ con quá mới về nhà thăm”, bà Thu xúc động chia sẻ.

Mãi đến sau ngày miền Nam giải phóng, mẹ bà mới giải thích cặn kẽ để con gái hiểu rõ về cha mình. “Lúc mình hiểu được thì ba hy sinh rồi”, bà Thu bùi ngùi.

Bà Trần Thị Lệ Thu kể, chỉ vài tháng sau ngày cha bà hy sinh, mẹ bà - chiến sĩ giao liên nội thành cũng bị bắt, đày ra Côn Đảo. Đến năm 1972, mẹ bà mới được trả tự do và đoàn tụ với con gái sau nhiều năm xa cách.

Sau này, khi chính quyền TPHCM lập bia ghi danh cha mình, bà Thu thường đến Công viên Lê Thị Riêng thắp hương cho cha và các chú, các anh vào những dịp lễ như 30/4, 2/9...

Bia tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Kiểu và Lê Thị Riêng được lập trong khuôn viên Lê Thị Riêng.

“Tôi nghe nói là ba tôi được chôn cất ở đây cùng với liệt sĩ Lê Thị Riêng nhưng không biết chính xác ở khu vực nào. Giờ đây thấy các lực lượng chức năng đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tôi mừng lắm. Hy vọng tôi có thể tìm được hài cốt của ba”, bà Thu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM - cho biết bà và con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu đều sinh sống tại quận 7 (cũ) nhiều năm nay nên cả hai đều quen thân.

Đặc biệt, như một điểm hẹn nghĩa tình, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán năm nào bà Thủy cũng đi đám giỗ liệt sĩ Trần Văn Kiểu tại nhà bà Trần Thị Lệ Thu. Việc này được duy trì từ khi bà Hà Thị Châu (tức vợ liệt sĩ Trần Văn Kiểu) còn sống cho đến giờ.