Vì sao bờ kè kênh Xà No ở Cần Thơ bị hư hỏng nặng?

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1, TP. Cần Thơ cho biết, kênh Xà No có lưu lượng phương tiện đông, nhiều tàu, sà lan tải trọng rất lớn qua lại. Ông Nhựt cũng xác nhận tình trạng xuống cấp của bờ kè kênh một phần do sà lan buộc dây neo, một phần do công trình đầu tư đã nhiều năm. "Biết sà lan đậu và buộc dây neo như vậy không đúng, nhưng phường không có thẩm quyền xử lý giao thông đường thủy, chỉ báo cáo và phối hợp với đơn vị chức năng", ông Nhựt nói.

Theo ông Nhựt, do nguồn vốn hạn chế, phải ưu tiên các công trình cấp bách, như làm đường, nên chưa sửa đoạn bờ kè hư hỏng. Dự kiến năm 2027, khi được bố trí kinh phí, phường sẽ triển khai sửa chữa các đoạn bờ kè bị xuống cấp.