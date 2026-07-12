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Vì sao bờ kè kênh Xà No ở Cần Thơ bị hư hỏng nặng?

Cảnh Kỳ

TPO - Nhiều đoạn vỉa hè bị sụp lún, bờ kè nứt toác, cốt thép lộ ra ngoài, lan can gãy đổ... thực trạng đang diễn ra tại bờ kè kênh Xà No đoạn qua phường Vị Tân và xã Vị Thanh 1, TP. Cần Thơ.

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Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong ngày 12/7, nhiều vị trí bờ kè kênh Xà No đoạn qua phường Vị Tân hư hỏng, sụt lún, xuất hiện những hố sâu.
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Một số vị trí sụp lún gây nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.
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Một số vị trí lan can bật khỏi đế bê tông.
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Nhiều đoạn lan can hư hỏng, xô lệch.
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Theo người dân, nhiều sà lan đỗ lại trên kênh thường buộc dây neo vào lan can bờ kè. Khi tàu thuyền ra vào hoặc nước lên xuống, dây neo thường bị kéo căng. Do lan can chỉ thiết kế chịu lực bình thường, bảo vệ người đi bộ, không phải cho việc neo đậu tàu, sà lan, nên theo thời gian chịu lực kéo lớn làm lan can bong bật, hư hỏng.
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Ông Nguyễn Văn Phước (phường Vị Tân) cho biết, tình trạng sà lan đậu rồi buộc dây neo vào lan can, thành bờ kè diễn ra đã lâu, lan can hư hỏng từng được sửa lại, nhưng làm xong sà lan lại tới buộc dây neo nên tiếp tục xuống cấp.
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Một đoạn lan can gãy đổ hoàn toàn.
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Bờ kè kênh Xà No hư hỏng, lộ cốt thép.
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Một điểm bờ kè hư hỏng trước đây từng được sửa lại.
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Tại đoạn qua xã Vị Thanh 1, bà Phạm Thị Oanh (ngụ ấp 3B) cũng cho biết, sà lan đậu nhiều, cột dây vào lan can làm nhiều đoạn bờ hư hỏng, một số vị trí được sửa chữa nhưng chưa triệt để, tiếp tục xuống cấp.
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Sà lan neo đậu cột dây vào lan can bờ kè kênh Xà No đoạn qua xã Vị Thanh 1.
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Bên cạnh sự xuống cấp, bờ kè kênh Xà No qua Vị Thanh còn thành điểm tập kết rác.
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Không gian công cộng mất mỹ quan.
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Kênh Xà No dài khoảng 40km, nối sông Cần Thơ với sông Cái Lớn đổ ra biển Tây, đi qua địa bàn Cần Thơ (Hậu Giang cũ). Đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch của tiểu vùng Tây sông Hậu, từng được xem là ‘con đường lúa gạo’ của khu vực.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1, TP. Cần Thơ cho biết, kênh Xà No có lưu lượng phương tiện đông, nhiều tàu, sà lan tải trọng rất lớn qua lại. Ông Nhựt cũng xác nhận tình trạng xuống cấp của bờ kè kênh một phần do sà lan buộc dây neo, một phần do công trình đầu tư đã nhiều năm. "Biết sà lan đậu và buộc dây neo như vậy không đúng, nhưng phường không có thẩm quyền xử lý giao thông đường thủy, chỉ báo cáo và phối hợp với đơn vị chức năng", ông Nhựt nói.

Theo ông Nhựt, do nguồn vốn hạn chế, phải ưu tiên các công trình cấp bách, như làm đường, nên chưa sửa đoạn bờ kè hư hỏng. Dự kiến năm 2027, khi được bố trí kinh phí, phường sẽ triển khai sửa chữa các đoạn bờ kè bị xuống cấp.

Cảnh Kỳ
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