Thuỷ thủ Hàn Quốc tử vong gần biên giới trên biển với Triều Tiên

TPO - Rạng sáng nay (13/7), Hải quân Hàn Quốc thông báo đã tìm thấy thi thể của 1 thủy thủ mất tích trên biển từ cuối tuần qua, ở khu vực gần biên giới trên biển với Triều Tiên.

Theo thông báo, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau khi thủy thủ mất tích khỏi tàu tuần tra đang làm nhiệm vụ ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc.

Thi thể được tìm thấy sau khi Hải quân phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển tiến hành chiến dịch tìm kiếm, huy động khoảng 10 tàu thuyền và máy bay. Thi thể được phát hiện cách bờ biển khoảng 52km về phía đông.

Hải quân Hàn Quốc không cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh dẫn cụ thể đến vụ mất tích.

Theo Yonhap, thủy thủ được báo cáo mất tích sau khi vắng mặt để thực hiện nhiệm vụ trong ca trực sáng. Danh tính thuỷ thủ không được công bố.

Trước đó, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm và trao trả thủy thủ nếu người này bị dòng nước cuốn vượt qua Ranh giới phía Bắc - đường phân định trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng dọc theo biên giới trên bộ và trên biển được thiết lập từ sau cuộc chiến trên bán đảo cách đây hơn 7 thập kỷ.

Năm 2020, một quan chức thuộc Bộ Thủy sản Hàn Quốc sau khi mất tích khỏi tàu tuần tra ngoài khơi bờ biển phía tây đã bị dòng nước cuốn qua biên giới trên biển và bị lính Triều Tiên bắn chết.

Sau vụ việc, Triều Tiên đã đưa ra lời xin lỗi hiếm thấy. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai miền xấu đi nghiêm trọng trong những năm gần đây, từ khi Bình Nhưỡng cắt đứt toàn bộ các kênh liên lạc với Seoul.