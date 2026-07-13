Tổng thống Trump dọa giáng đòn rất mạnh vào Iran, tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ nếu Iran không tuân thủ các thỏa thuận, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "giáng một đòn rất mạnh" vào Iran, cáo buộc Tehran nhiều lần phá vỡ các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đáp trả các đợt triển khai máy bay không người lái của Iran.

"Đêm qua chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh. Mỗi lần họ phóng máy bay không người lái tới, chúng tôi đều đáp trả rất dữ dội. Chúng tôi từng có một thỏa thuận đã hoàn tất, nhưng họ lại phá vỡ nó. Họ luôn phá vỡ các thỏa thuận. Chúng tôi đã có tới 10 thỏa thuận với những người này, vì vậy chúng tôi sẽ giáng một đòn rất mạnh vào họ", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ đảm nhận vai trò "người bảo vệ" eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

"Giờ chúng ta sẽ canh gác eo biển Hormuz và chúng ta sẽ được trả tiền cho việc đó", Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết Mỹ sẽ yêu cầu được bồi hoàn chi phí vì đã "đặt người dân Mỹ vào nguy hiểm" để bảo đảm an ninh cho tuyến đường biển này.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Iran cuối tuần qua.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm hơn 50%

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler, chỉ có 14 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua, giảm khoảng 52% so với tuần trước.

Trong số này, có bảy tàu của Iran. Năm tàu di chuyển sát bờ biển Iran theo tuyến đường do Tehran khuyến nghị nhằm tăng khả năng kiểm soát eo biển, trong khi hai tàu còn lại tắt tín hiệu nhận dạng trong quá trình di chuyển.

Trong số bảy tàu còn lại, năm tàu ​​là "tàu ngầm", một tàu sử dụng tuyến đường của Iran, và một tàu sử dụng tuyến đường của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đi qua giữa eo biển, tuyến đường này đã được sử dụng trước chiến tranh.

Kpler cho biết căng thẳng quân sự gia tăng giữa Mỹ và Iran đã khiến nhiều tàu thương mại thay đổi hành trình hoặc hạn chế đi qua eo biển Hormuz. Các tàu công khai sử dụng tuyến hàng hải quốc tế hoặc tuyến gần vùng biển Oman gần như không còn xuất hiện, trong khi xu hướng đi sát bờ biển Iran hoặc tắt tín hiệu nhận dạng ngày càng phổ biến.