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Người lính

Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới vào Iran, đánh trúng hàng chục mục tiêu

Quỳnh Như

TPO - Mỹ thông báo đã hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran hòng làm suy yếu năng lực tấn công tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/7 cho biết quân đội nước này đã hoàn thành đợt tấn công mới nhằm vào Iran, sử dụng vũ khí chính xác để đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự tại nhiều địa điểm.

Theo CENTCOM, đây là lần đầu tiên Mỹ đồng thời tập kích các hệ thống phòng không, radar ven biển, năng lực tên lửa, máy bay không người lái (UAV) cùng các tàu cỡ nhỏ của Iran. Chiến dịch được thực hiện bằng máy bay chiến đấu, tàu hải quân, UAV trên không và trên biển.

Mỹ tiến hành các đợt tấn công mới vào Iran. Nguồn: CENTCOM

Quân đội Mỹ cho biết, mục tiêu của chiến dịch là làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại quốc tế đi qua eo biển Hormuz.

Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington tuyên bố đã không kích khoảng 140 địa điểm quân sự của Iran trong đợt tấn công trước đó.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ đã diễn ra tại một số tỉnh miền Trung và miền Nam nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hãng tin Fars dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, Không quân Iran đã tập kích Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, nhắm vào các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa trực thăng, nhà chứa máy bay tuần tra P-8 Poseidon cùng trung tâm chỉ huy và kiểm soát máy bay không người lái của quân đội Mỹ.

IRGC khẳng định "các hoạt động trả đũa sẽ tiếp tục".

Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận còi báo động đã được kích hoạt và khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Ngoài Bahrain, Fars cho biết Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Theo tuyên bố của IRGC, căn cứ Ali Al Salem - nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú đã bị đánh trúng, khiến các bể chứa nhiên liệu và hệ thống phòng không Patriot bị phá hủy hoàn toàn. IRGC cũng tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Ahmad Al Jaber gần đó, làm hư hại hệ thống radar FPS.

Quỳnh Như
CNN
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