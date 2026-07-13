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Người lính

Trung Quốc dựng mô hình tàu chiến Mỹ kích thước thật giữa sa mạc

Bình Giang

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Trung Quốc đã dựng một mô hình kích thước thật mô phỏng tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ tại bãi thử Nhược Khương, trên vùng sa mạc hẻo lánh thuộc khu tự trị Tân Cương.

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Ảnh vệ tinh cho thấy mô hình tàu chiến trên sa mạc vùng Tân Cương, Trung Quốc. (Nguồn: DWalpin)

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống đường ray rộng khoảng 6m, trên đó đặt 1 mục tiêu có kích thước tương đương tàu chiến Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia, cấu trúc này có thể được sử dụng để mô phỏng tàu đang di chuyển.

Theo Viện Hải quân Mỹ, khu vực này từ lâu đã được Trung Quốc sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Theo các nguồn tin, mô hình kích thước thật này đang được sử dụng để huấn luyện và thử nghiệm khả năng tấn công mục tiêu bằng tên lửa. Đây được cho là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm tăng cường năng lực tên lửa chống hạm, để chuẩn bị cho các kịch bản xung đột trong tương lai.

Theo Newsweek, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là một trong những khí tài chủ lực của Hải quân Mỹ. Tàu này đảm nhiệm vai trò hộ tống tàu sân bay, phòng không hạm đội và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, bao gồm cuộc chiến gần đây với Iran.

Hải đội Khu trục hạm số 15 - trực thuộc Hạm đội 7 của Mỹ và đóng quân tại Nhật Bản – đang vận hành 10 tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Các tàu của hải đội thường xuyên chạm mặt lực lượng hải quân Trung Quốc trong những hoạt động trên Thái Bình Dương.

Theo giới phân tích, việc Trung Quốc dựng mô hình chiến hạm Mỹ là tín hiệu mới cho thấy Bắc Kinh coi khả năng xảy ra xung đột trong tương lai gần là kịch bản thực tế.

Giới chuyên gia nhận định, nếu Trung Quốc thành công trong việc tích hợp những cải tiến về hệ thống dẫn đường tên lửa rút ra từ các cuộc thử nghiệm vào lực lượng tác chiến, những chiến hạm Mỹ hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể sẽ phải đối mặt với mức độ rủi ro lớn hơn.

Bình Giang
Theo CNN, Newsweek
#Tàu khu trục #Tàu lớp Arleigh Burke #Trung Quốc #Cạnh tranh Mỹ - Trung

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