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Thế giới

Iran mở rộng tấn công khắp vùng Vịnh sau loạt đòn của Mỹ

Bình Giang

TPO - Lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái. Tehran nhắm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa.

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Đám đông tưởng nhớ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trên quảng trường ở Tehran, ngày 11/7. (Ảnh: AP)

Diễn biến mới nhất gây lo ngại về tương lai của thỏa thuận tạm thời mà Mỹ và Iran ký kết tháng trước, nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột trong 60 ngày đàm phán.

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra khi Iran quyết đòi quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Quy mô và phạm vi tấn công lần này cũng gia tăng đáng kể.

Iran mở rộng mục tiêu sang cả Qatar - nước đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran từ 17h ngày 12/7, nhằm “tiếp tục làm suy giảm năng lực tấn công các tàu dân sự và tàu thương mại tự do qua lại eo biển Hormuz”.

Người phát ngôn CENTCOM Tim Hawkins nói với CNN, rằng máy bay Mỹ đã bắn hạ 1 tên lửa hành trình và 1 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sáng sớm 12/7. (Nguồn: AP)

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Reuters chiều 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến các cuộc tấn công cuối tuần nhằm vào Iran. “Chúng tôi đang giáng đòn mạnh vào họ”, ông tuyên bố.

Truyền thông Iran cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra quanh các thành phố cảng Sirik và Bandar Abbas, nơi có các cơ sở quân sự nằm dọc eo biển Hormuz, cũng như trên đảo Qeshm gần đó.

Trong tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công “mang tính gây hấn” của Mỹ nhằm vào nước này trong 2 ngày cuối tuần. Bộ này cũng cho biết cuộc đàm phán giữa Iran và Oman tại Muscat ngày 12/7 về cơ chế quản lý eo biển Hormuz và các tuyến vận tải không đạt kết quả do sức ép “công khai và ngấm ngầm” của Mỹ với Oman.

Trong tuần qua, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chấm dứt, nhưng vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - trưởng đoàn đàm phán của Tehran, viết trên mạng xã hội X: “Kỷ nguyên của những thỏa thuận một chiều đã kết thúc. Chúng tôi đã nói rồi: Hãy giữ lời hứa hoặc phải trả giá. Thực tế đang gõ cửa”.

Iran đang tìm cách thiết lập cơ chế thu phí thường trực đối với tàu qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu không được đi qua nếu chưa được Tehran cấp phép.

Tối 12/7, Iran tuyên bố đã đóng eo biển Hormuz sau khi bắn cảnh cáo trúng con tàu đi theo tuyến đường không được phép.

Ấn Độ cho biết 1 công dân nước này mất tích sau vụ tấn công nhằm vào tàu container GFS Galaxy ngoài khơi Oman. Oman thông báo đã cứu được 23 thuyền viên.

Qatar khuyến cáo mọi phương tiện trên biển, bao gồm tàu du lịch, tàu cá và mô tô nước, tạm dừng hoạt động.

Bình Giang
Theo Reuters
#Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Eo biển Hormuz

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