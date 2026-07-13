Iran tuyên bố 'không tấn công, chỉ phòng thủ'

TPO - Iran khẳng định các đòn đánh nhằm vào mục tiêu quân sự của Mỹ là hành động tự vệ theo luật pháp quốc tế, đồng thời cáo buộc Washington và Israel khơi mào xung đột.

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây cho rằng những hoạt động quân sự gần đây của Tehran là hành động gây hấn vô cớ, khẳng định đây là quyền tự vệ chính đáng trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Phản hồi tuyên bố của người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi bày tỏ quan ngại về các cuộc đối đầu quân sự mới trong khu vực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng tình hình hiện nay không đơn thuần là cuộc đối đầu quân sự, mà là hệ quả của những hành động quân sự do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2.

"Iran không tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ và khí tài quân sự của Mỹ ở phía nam Vịnh Ba Tư là hành động thực thi quyền tự vệ vốn có theo luật pháp quốc tế", ông Baghaei tuyên bố.

Quan chức này cũng kêu gọi các quốc gia đang cho phép lực lượng Mỹ đồn trú không để lãnh thổ của mình trở thành nơi phát động các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo phía Iran, các cuộc tấn công do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quân đội nước này tiến hành nhằm vào trung tâm chỉ huy, nhà chứa máy bay không người lái và một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain là phản ứng có giới hạn trước những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn liên tục của Washington và các đồng minh.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tối Chủ nhật tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này, bao gồm Jask, Qeshm, Bandar Abbas và Sirik.

Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, các cuộc không kích mới nhất của Mỹ đã nhắm vào một số địa điểm trong tỉnh, song đến nay chưa ghi nhận thương vong dân sự hoặc thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự và thương mại.

Một báo cáo riêng cho biết tháp viễn thông tại hạt Sirik đã bị tấn công. Đây cũng là địa điểm từng hứng chịu các đợt không kích trước đó.

Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

Căng thẳng quân sự leo thang tiếp tục tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent tăng 2,34 USD, tương đương 3,08%, lên 78,35 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 2,21 USD, tương đương 3,09%, lên 73,62 USD/thùng.

Đà tăng xuất hiện sau khi Iran mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh, trong khi Mỹ tiếp tục tiến hành những đợt không kích mới. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (12/7) cho biết eo biển Hormuz vẫn mở đối với hoạt động thương mại, dù trước đó Iran tuyên bố đóng tuyến đường này sau một sự cố liên quan đến tàu di chuyển trái phép.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của Kpler, chỉ có sáu tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày Chủ nhật - mức thấp nhất trong vòng năm tuần.

Các cuộc tấn công leo thang càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết tháng trước, vốn nhằm mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột.