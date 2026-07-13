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Pháp luật

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Vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can

Bảo An

TPO - Sáng 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố thêm 15 bị can trong vụ việc gian lận thi cử tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

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Nguyễn Hà Duy (mặc áo kẻ) đối tượng đầu tiên bị khởi tố trong vụ án.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Tiền Phong liên tục phản ánh, vụ việc bắt đầu từ nghi vấn phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao bất thường. Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó 146 em đạt điểm 10, 150 em đạt từ 9 điểm trở lên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đã xảy ra hành vi can thiệp trái quy chế trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Cơ quan điều tra cho rằng, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi thực hiện không đúng quy định. Theo điều tra, giáo viên Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi, đã trực tiếp vào phòng thi môn Toán để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh...

Bảo An
#Khởi tố thêm 15 bị can trọng vụ gian lận thi cử Tuyên Quang #diễn biến mới thi cử tại Tuyên Quang

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