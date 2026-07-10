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Hàng không - Du lịch

Nhiều điểm đến, doanh nghiệp du lịch ở Tuyên Quang được vinh danh tại VITA Awards 2026

Phú Nguyễn - Hoàng Tính

Nhiều tập thể, điểm đến và doanh nghiệp du lịch của tỉnh Tuyên Quang vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam VITA Awards 2026.

Ngày 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026).

Với chủ đề "Tôn vinh giá trị - Lan tỏa thương hiệu - Kết nối phát triển", VITA Awards 2026 trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác quản lý, xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.

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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang được công nhận là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có nhiều tham mưu đột phá, sáng tạo.

Tại lễ trao giải, tỉnh Tuyên Quang có nhiều đại diện được vinh danh. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang được công nhận là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có nhiều tham mưu đột phá, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Ở lĩnh vực du lịch cộng đồng, hai mô hình gồm Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha (phường Hà Giang 1) và Làng văn hóa du lịch cộng đồng Nặm Đăm được trao danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất". Đây là những mô hình khai thác giá trị văn hóa bản địa, gắn với đời sống cộng đồng các dân tộc và tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

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Cao Nguyên đá Đồng Văn, Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha được vinh danh.

Tại hạng mục điểm đến, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là "Điểm đến thiên nhiên kỳ vĩ thu hút khách hàng đầu"; Phố cổ Đồng Văn được trao danh hiệu "Điểm đến có sản phẩm du lịch giàu giá trị văn hóa".

Trong lĩnh vực lưu trú, Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch được trao danh hiệu "Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu".

Việc nhiều điểm đến, đơn vị của Tuyên Quang được ghi nhận tại VITA Awards 2026 góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế.

Phú Nguyễn - Hoàng Tính
#Phát triển du lịch Tuyên Quang #Giải thưởng VITA Awards 2026 #Du lịch cộng đồng và văn hóa #Phân khúc điểm đến và lưu trú cao cấp #Phát triển bền vững và bảo tồn văn hóa

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