Lào Cai bàn giải pháp phát triển du lịch 4 mùa

Không né tránh những “điểm nghẽn” về thủ tục, đất đai hay hạ tầng, diễn đàn đối thoại giữa chính quyền tỉnh Lào Cai và cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã thẳng thắn mổ xẻ hàng loạt bài toán hóc búa, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa vùng đất “Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước.

Ngày 8/7, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2026 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, ông Nông Việt Yên – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định, du lịch Lào Cai đang sở hữu một bệ phóng vô cùng mạnh mẽ. Việc mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất đã mang lại cho tỉnh một hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, trải dài từ Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà đến vành đai Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải đầy tiềm năng.

Theo ông Yên, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón hơn 6,75 triệu lượt khách, đạt gần 60% kế hoạch năm. Trong đó, lượng khách quốc tế chạm mốc hơn 940 nghìn lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 25 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, để cái tên Lào Cai không chỉ là "điểm đến một mùa", Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã đặt ra một mục tiêu dài hơi và tham vọng hơn là đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng thương hiệu "Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" mang tầm quốc tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số đang cản bước phát triển du lịch của tỉnh.

Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

“Doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, trực tiếp tạo ra sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Chính vì vậy, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng chính là khơi thông dòng chảy cho du lịch Lào Cai phát triển", ông Yên nhấn mạnh.

Để giải quyết những vướng mắc kéo dài, gỡ nút thắt cho du lịch Lào Cai phát triển, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lắng nghe và giải quyết dứt điểm các kiến nghị. Những nội dung vượt thẩm quyền phải lập tức tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "ngâm" văn bản hay đùn đẩy trách nhiệm".

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng hiệp hội du lịch tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị kinh doanh, lữ hành đã đưa ra một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung nhiều vào lĩnh vực khai thác, quản lý và phát triển suối khoáng nóng tại xã Hạnh Phúc, xã Văn Chấn; những vướng mắc về các thủ tục về đất trong việc triển khai dự án du lịch tại xã Việt Hồng, Mù Cang Chải, Yên Bình...

Ngoài ra, hàng loạt các ý kiến đại diện các cơ sở homestay, khu nghỉ dưỡng trình bày khó khăn trong việc xây dựng trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất nằm trong quy hoạch đất quốc phòng.

Các đại biểu tham luận, đề xuất giải pháp phát triển du lịch Lào Cai trong thời gian tới.

Ông Vũ Mạnh Cường - Hợp tác xã du lịch Cường Hải (xã Hạnh Phúc) nêu, Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Trạm Tấu đã được chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục thuê đất, cơ quan chuyên môn xác định trên diện tích đất của dự án có mỏ khoáng sản (nguồn nước khoáng nóng).

Tuy nhiên, tọa độ mỏ khoáng nóng theo hồ sơ hiện nay chưa trùng khớp với vị trí thực tế, dẫn đến việc chưa thể hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên hợp tác xã gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Khu du lịch suối khoáng nóng Cường Hải.

Trả lời những kiến nghị, ý kiến của các đại biểu, ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc doanh nghiệp đang gặp. Đồng thời, ông cho biết, đã tổng hợp, đề nghị Cục Địa chất, Bộ Nông nghiệp và môi trường xem xét.

Đối với một số dự án tồn đọng kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã tổng hợp gửi thanh tra tỉnh để sớm tháo gỡ vướng mắc. Ngoài ra, những ý kiến của các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, chủ cơ sở homestay, resort..., Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp, hỗ trợ cùng UBND xã, phường sở tại để rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương để phù hợp phát triển du lịch.

Ra mắt trụ sở hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đơn vị. Ông Yên cho hay, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Đối với lĩnh vực khai thác và phát triển du lịch gắn với nguồn nước khoáng, nước nóng, sở sẽ phối hợp các ngành, địa phương xây dựng định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trên cơ sở bảo đảm quy hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Đối với các vướng mắc về đất đai, sở đề nghị các ngành chức năng tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm khó khăn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm được triển khai.

Cùng với đó, ngành du lịch sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai hiệu quả Đề án số 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030; ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ các xã, phường xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng.