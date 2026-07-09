Biển Đà Nẵng lần đầu tiên có dạ tiệc ánh sáng

TPO - Biển Đà Nẵng là điểm đến khó có thể bỏ qua của du khách khi tới thành phố. Việc “thắp sáng” biển đêm vừa làm phong phú thêm sản phẩm du lịch biển, vừa tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách.

Ngày 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026.

Diễn ra từ ngày 22-26/7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn, lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển đặc sắc, góp phần khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức chương trình dạ tiệc ánh sáng biển đêm.

Chương trình khai mạc vào tối 23/7 tại công viên Biển Đông được dàn dựng như một hành trình kể chuyện bằng nghệ thuật thực cảnh tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất xứ Quảng, từ những làng chài ven biển, phiên chợ quê, làng nghề truyền thống đến nhịp sống hiện đại. Các đêm tiếp theo, người dân và du khách có thể trải nghiệm không gian ẩm thực, cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng, không gian giải trí EDM trên biển...

Đáng chú ý, đêm diều ánh sáng tại bãi biển phía Bắc công viên Biển Đông quy tụ 500 cánh diều truyền thống được chế tác từ vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật và các tiểu cảnh tái hiện ký ức tuổi thơ, góp phần tạo nên không gian trải nghiệm, tham quan để người dân và du khách có thể cảm nhận không gian lung linh của đêm Đà Nẵng trên bãi biển.

Đặc biệt, trong dịp này, Đà Nẵng mang đến một trải nghiệm không gian biển đêm hoàn toàn mới lạ mang tên “Dạ tiệc ánh sáng biển đêm”. Chương trình độc lạ này diễn ra từ 18h-22h, ngày 24-26/7 tại bãi biển phía Bắc công viên Biển Đông.

Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng không gian biển đêm lãng mạn, cùng người thân, bạn bè quây quần bên những bếp nướng than hồng, thưởng thức các combo ẩm thực dân dã đặc trưng xứ Quảng, lắng nghe âm nhạc nhẹ nhàng, tận hưởng tiếng sóng biển và những câu chuyện mùa hè. Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, hoạt động này hứa hẹn tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, gây ấn tượng mạnh đối với người dân, du khách.

Không chỉ có các hoạt động văn hóa, giải trí, lễ hội cũng có nhiều hoạt động gắn với thiên nhiên, sức khỏe và lối sống cân bằng như: thiền để chạm tĩnh lặng tại chùa Linh Ứng; đón bình minh chạm năng lượng biển, đấu trường thể thao…

Du khách quốc tế thích thú thưởng thức ẩm thực trên biển Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

“Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè, mà sẽ là hành trình để mỗi người tìm thấy một Đà Nẵng gần gũi hơn, sâu lắng hơn và đáng nhớ hơn.

Qua đó, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch của thành phố: Không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn, mà kiến tạo những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài”, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL chia sẻ.

6 tháng đầu năm nay, Đà Nẵng đón gần 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 5,2 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.