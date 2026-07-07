Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thời hạn hoàn vé, mức bồi thường cho khách bị chậm, hủy chuyến bay

Ngọc Mai

TPO - Nhiều quy định mới về quyền lợi của hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, lần đầu tiên thời hạn hoàn vé được quy định cụ thể theo từng phương thức thanh toán, mức bồi thường được điều chỉnh tăng...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 48/2026 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 208/2026 về vận tải hàng không. Thông tư này thay thế Thông tư số 81/2014 về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không, đồng thời thay thế Thông tư số 14/2015 quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại.

Điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư số 48 là lần đầu tiên quy định rõ thời hạn hoàn vé trong từng trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy, thay đổi lịch bay hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển. Trước đây, Thông tư số 14/2015 chỉ quy định về cơ chế bồi thường ứng trước không hoàn lại mà chưa có hướng dẫn cụ thể về thời gian hoàn tiền cho hành khách.

a.jpg
Hành khách đi máy bay chậm, hủy chuyến được nâng mức bồi thường.

Theo quy định mới, đối với các trường hợp thuộc diện được hoàn vé theo Nghị định số 208/2026, hãng hàng không phải hoàn tiền trong thời hạn tối đa 21 ngày nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 14 ngày nếu hoàn bằng phiếu thanh toán (voucher); 45 ngày nếu hoàn qua thẻ tín dụng và 30 ngày nếu hoàn thông qua hệ thống đại lý.

Đối với vé mua qua đại lý, đại lý có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách trong vòng 25 ngày kể từ khi nhận được tiền từ hãng hàng không.

Bên cạnh quy định về hoàn vé, Thông tư 48 cũng điều chỉnh tăng mức bồi thường ứng trước không hoàn lại đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Cụ thể, đối với các chuyến bay nội địa, mức bồi thường được nâng lên 220.000 đồng, 330.000 đồng và 440.000 đồng tùy theo cự ly. Đối với các chuyến bay quốc tế, mức bồi thường tương ứng là 28 USD, 55 USD, 88 USD và 165 USD, tăng khoảng 10% so với quy định trước đây. Hãng hàng không được phép chi trả mức bồi thường cao hơn mức tối thiểu nếu thấy cần thiết.

Thông tư mới cũng mở rộng quy định, hướng dẫn các hình thức bồi thường. Ngoài tiền mặt và chuyển khoản, hành khách có thể nhận bồi thường qua dịch vụ thanh toán điện tử, điểm thưởng khách hàng thường xuyên, vé miễn cước, phiếu thanh toán (voucher), chứng từ bồi hoàn hoặc các hình thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

Thông tư số 48 cũng làm rõ hơn trách nhiệm của hãng hàng không trong việc cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại.

Hãng hàng không cũng có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của hành khách liên quan đến việc bồi thường ứng trước không hoàn lại và phải trả lời trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại. Các hãng phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về việc chi trả bồi thường đối với trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy hoặc chậm kéo dài.

Ngọc Mai
#hoàn vé #bồi thường #chuyến bay #quy định mới #hàng không #hành khách #thời hạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe